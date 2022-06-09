全台累積260萬人染疫！康復後「長新冠」9大類症狀一圖看
我國累積260萬人染疫，目前染疫率處於緩步下降，不過部分新冠病人康復後，仍有「長新冠」的後遺症；疫情指揮中心今（9）日公布「長新冠」容易出現的9大症狀，包含腦霧、憂鬱、失眠、胸痛等。
「長新冠」意指感染新冠肺炎後衍生的慢性後遺症，世界衛生組織(WHO)將其定義為持續2個月以上且無法解釋的病理症狀，衛福部今年2月開設「Covid-19染疫康復者門住診整合醫療計畫」，截至6月8日已有787人就診。
醫療應變組副組長羅一鈞表示，從目前收案個案來看，確診後解隔病人可能出現9大症狀，包括呼吸道、掉髮、紅疹、關節疼痛等，心裡也可能出現問題，包含憂鬱、焦慮、失眠等，以及先前出現的腦霧等神經認知功能症狀；心悸、胸痛等也是常見後遺症。
羅一鈞呼籲民眾，民眾染疫後若出現相關症狀，都可在染疫康復者門住診掛號，由胸腔科或復健科等整合照護團隊進行相關的檢查與治療。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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