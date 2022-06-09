染防性病可能無症狀！　HPV疫苗預防還能避免「這些癌」

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研究資料顯示，不論男女，每個人一生中約有5-8成的機會感染HPV，且會重複感染，一般沒有明顯症狀，所以不易發現。通常9成的女性感染HPV會在1年內消失，但若超過1年不消失就稱為持續性感染，未來罹患子宮頸癌的機會較高；另外，HPV感染也會造成男性陰莖癌、男女兩性肛門、扁桃腺、舌咽及舌頭等癌症。
HPV疫苗 預防感染造成病變
臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區家庭醫學科主治醫師謝惠婷說，HPV疫苗內含由基因重組方式仿造的高度純化類病毒顆粒，藉以誘發人體免疫反應產生抗體，防止HPV病毒感染進而預防子宮頸癌及其他相關病變。疫苗本身不具治療功效，也不含任何會致病的病毒基因，所以絕不會因為接種疫苗而感染HPV病毒。
疫苗價數 代表HPV抗原型別種類
疫苗價數代表所含HPV抗原型別種類，目前台灣有二價、九價兩種HPV疫苗可以選擇（四價即將停產），分別可預防約7成及9成的子宮頸癌；而九價疫苗還多了預防男女尖形濕疣，外陰、陰道、肛門部位的癌症及癌前病變，及口咽與其他頭頸癌症的適應症。
無性行為、未受感染 HPV疫苗保護效力佳
HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效；但有性行為經驗者仍可接種。還沒感染HPV前是最佳的接種期，接種年紀愈輕，抗體的產生效果愈好；謝惠婷主治醫師分享，目前核准HPV疫苗二價可接種於9歲以上女性，九價可接種於9-45歲男女性。不過，因目前追蹤受試者的時限最長為約12年，所以尚無法證實接種後可維持多長的保護效期。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54031
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