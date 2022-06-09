泰國法政大學來台與政大聯展　泰女藝織染聯展圓滿落幕

我是廣告 請繼續往下閱讀
達賢圖書館的實體會場則邀集民族學系系主任官大偉、社會實踐辦公室烏來樂酷計畫主持人湯京平、樂酷計畫執行長兼民族學系副教授王雅萍、東南亞學分學程助理教授樊夏發表致詞，望由國家走入社區，使地方文化資產得以發揚延續。烏來編織展物大功臣由烏來編織協會理事長高秋梅、總幹事范月華、老師高林美鳳、周小雲代表，見證首次泰雅織布展現於達賢圖書館。
泰國法政大學很重視本次的U2T成果首次國外參展，還特別提供中文字幕的解說影片。每日均排有烏來泰雅編織小書籤教學，並特別邀請來趣THAI北團隊Ricky&Jams進行泰北剪紙燈籠教學。另有原住民族教育課程即將到烏來校外教學的65位同學們前來參觀。展覽吸引不少在圖書館讀書同學駐足，其中3月23日傍晚來自歐洲科索沃（kosovo）讀商學院EMBA的外籍碩士生Lumta路過，發現展場烏來族服很類似家鄉因而停留，她用IG馬上拍展場照片分享烏來織藝，她想把台灣原民部落美麗文化行銷到歐洲。
第二場的部落特展開幕式則於3月5日下午3時30分在新北市烏來達卡工作坊舉行，由王雅萍擔任主持人、政大泰國研究生蔣娟麗、校友陳彩雲協助同步連線口譯。首先邀請泰國MHESI（泰國高等教育、科學、研究與創新部）部長顧問Pornchai Trakulvaranon議員、Saifon Suindramedhi、官大偉、新北市政府原住民族行政局局長羅美菁、新北市議員馬見、烏來區公所區長周守信、南光教會牧師黃霞、高秋梅、范月華、高林美鳳、周小雲、老師高林初枝、國教院原住民族教育研究中心助理研究員吉瓦思巴萬等共同參與及致詞。聯展有精美兩國參展物品策展手冊，是首次烏來的展品翻譯成泰語展示，羅美菁非常感謝政大長期促成烏來織藝的國際交流，將邀請團隊於新店「TATA新北市原住民族文創聚落平台」再次策展，並期待疫情稍緩後續能在烏來辦理國際織布節的國際交流活動。
疫情之下，兩校為社區發展不餘遺力，也透過此次泰．泰女藝織染聯展，開創兩國文化展藝的新局面。