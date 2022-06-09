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泰國法政大學來台與政大聯展　泰女藝織染聯展圓滿落幕

▲泰國法政大學U2T成果首次來台正式展覽。（圖／政治大學）
▲泰國法政大學U2T成果首次來台正式展覽。（圖／政治大學）

記者賴正琳/綜合報導

2022-06-09 15:28:53

政大達賢圖書館和烏來達卡工坊共同舉辦的「泰泰女藝織染聯展暨春日市集」於日前順利落幕，該聯展亦是泰國法政大學U2T成果首次來台正式展覽。該展覽從2月22日中午12時30分於政大達賢圖書館一樓大廳正式舉辦「泰．泰女藝織染聯展」首場開幕典禮開始至近期閉幕。

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透過線上與實體方式並行，泰國方由姊妹校法政大學跨學科學院院長Saifon Suindramedhi、副院長Rungnapa Thepparp一同致詞，講述泰國織染技藝背後結合的U2T計畫（University to Tambon Project，中文譯為「大學到社區為國立根之計畫」，自疫情以來實行之經驗，並展示各式與社區合作的展品，分享該校近一年來的收穫。開幕式本校首先由國際合作處國合長林美香及社會科學學院院長楊婉瑩線上致詞，為此次的展覽表達支持與肯定，期盼藉台灣與泰國在織布上的技術交流，促進兩國在文化層面更深一層的認識。

達賢圖書館的實體會場則邀集民族學系系主任官大偉、社會實踐辦公室烏來樂酷計畫主持人湯京平、樂酷計畫執行長兼民族學系副教授王雅萍、東南亞學分學程助理教授樊夏發表致詞，望由國家走入社區，使地方文化資產得以發揚延續。烏來編織展物大功臣由烏來編織協會理事長高秋梅、總幹事范月華、老師高林美鳳、周小雲代表，見證首次泰雅織布展現於達賢圖書館。

泰國法政大學很重視本次的U2T成果首次國外參展，還特別提供中文字幕的解說影片。每日均排有烏來泰雅編織小書籤教學，並特別邀請來趣THAI北團隊Ricky&Jams進行泰北剪紙燈籠教學。另有原住民族教育課程即將到烏來校外教學的65位同學們前來參觀。展覽吸引不少在圖書館讀書同學駐足，其中3月23日傍晚來自歐洲科索沃（kosovo）讀商學院EMBA的外籍碩士生Lumta路過，發現展場烏來族服很類似家鄉因而停留，她用IG馬上拍展場照片分享烏來織藝，她想把台灣原民部落美麗文化行銷到歐洲。

第二場的部落特展開幕式則於3月5日下午3時30分在新北市烏來達卡工作坊舉行，由王雅萍擔任主持人、政大泰國研究生蔣娟麗、校友陳彩雲協助同步連線口譯。首先邀請泰國MHESI（泰國高等教育、科學、研究與創新部）部長顧問Pornchai Trakulvaranon議員、Saifon Suindramedhi、官大偉、新北市政府原住民族行政局局長羅美菁、新北市議員馬見、烏來區公所區長周守信、南光教會牧師黃霞、高秋梅、范月華、高林美鳳、周小雲、老師高林初枝、國教院原住民族教育研究中心助理研究員吉瓦思巴萬等共同參與及致詞。聯展有精美兩國參展物品策展手冊，是首次烏來的展品翻譯成泰語展示，羅美菁非常感謝政大長期促成烏來織藝的國際交流，將邀請團隊於新店「TATA新北市原住民族文創聚落平台」再次策展，並期待疫情稍緩後續能在烏來辦理國際織布節的國際交流活動。

疫情之下，兩校為社區發展不餘遺力，也透過此次泰．泰女藝織染聯展，開創兩國文化展藝的新局面。

▲的「泰泰女藝織染聯展暨春日市集」於日前順利落幕。（圖／政治大學）
▲「泰女藝織染聯展暨春日市集」於日前順利落幕。（圖／政治大學）

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