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成小玉「換臉謎片主角」！黃捷受害　北上怒斥：寸步不讓

▲網紅小玉製作「換臉A片」不法獲利千萬元，今（9）日出庭。（圖／翻攝自 Youtube）
▲網紅小玉製作「換臉A片」不法獲利千萬元，今（9）日出庭。（圖／翻攝自 Youtube）

編輯中心／綜合報導

2022-06-09 15:43:52

Yuotuber 網紅「小玉」朱玉宸因，因製作「換臉A片」不法獲利千萬元，受害人數破百人。新北地方法院今（9）日開庭審理，並傳喚受害者到場，其中特地北上的高雄市議員黃捷，再次聲明與表達他堅決不和解的立場。

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全案起於網紅小玉等人，涉嫌從網路下載多位女明星、知名人物照片及影片，並擷取被害人臉部特徵，做出換臉影片素材，再利用DeepFake將其合成到日系女優色情片中，以此吸引大批網友加入會員，並依不同長度的影片收取相應金額，海撈1338萬元。

據了解，有將近120位受害者，其中83人提告，小玉今年4月出庭坦承犯行並對受害者道歉，同樣受害的黃捷不願意和解，今日開庭也特地北上，表達堅決不和解的立場，同時他也在臉書上強調「嚴懲數位性暴力，寸步不讓！」。

▲高雄市議員黃捷為小玉謎片受害者，今（9）日他特地北上，展現強硬態度「嚴懲數位性暴力，寸步不讓！」。（圖／翻攝自黃捷臉書）
▲高雄市議員黃捷為小玉謎片受害者，今（9）日他特地北上，展現強硬態度「嚴懲數位性暴力，寸步不讓！」。（圖／翻攝自黃捷臉書）
黃捷說，他今天特別北上出庭，是為了再次聲明我堅決不和解的立場，他希望法官能儘早落下法槌，給小玉應有的法律制裁，還給所有受害人一個公道，讓正義得以伸張。

黃捷也表示，要有非常大的勇氣，才能挺身面對滿滿的惡意與壓力，更不用說他還不斷收到熱心民眾告知，換臉影片至今仍在網路上流傳，他光想到某一個網站上，他們的影片還不斷被觀看，就令他感到噁心、毛骨悚然！因此，他深切地懇請網友們，如果在網路上發現不當影片，請協助他們通報、檢舉，讓這些惡意影片下架。

黃傑呼籲立法院，應正視數位性暴力的嚴重性，並加速進行修法，讓執法工具能與時俱進，嚴懲惡狼，讓被害人不再受傷或忍讓。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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