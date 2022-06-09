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巷仔內／封鎖台灣影響生命線　日本將有所行動

▲出雲級直升機護衛艦出雲號。（圖／日本海上自衛隊）
▲出雲級直升機護衛艦出雲號。（圖／日本海上自衛隊）

記者呂炯昌／特稿

2022-06-09 17:41:232022-06-09 17:45:56

俄羅斯入侵烏克蘭超過百日，俄軍黑海艦隊封鎖烏克蘭對外航運，四面環海的台灣同樣面臨中國的軍事威脅，國際社會也高度關注兩岸若開戰，台灣是否會遭到中國封鎖，尤其對以海上運輸做為生命線的日本而言，更是高度關注。

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日本在1860年代開始推行明治維新，成功成為東亞最現代化的國家，但現代化的代價是對外能源與原料需求暴增，因而透過殖民主義向周邊東亞與東南亞擴張，並透過「大東亞共榮圈」開始侵略鄰國略奪資源。1945年日本戰敗後，日本放棄軍事手段掠奪資源，改取經貿方式獲取海外能源，一方與周邊國家合作發展經濟，二方面為戰爭罪行贖罪。

台灣曾遭到日本統治半世紀，不只是日本前進東南亞的跳板，台灣周邊海域的穩定更攸關日本的海上交通線命脈。二戰末期，日本經過台灣前往東南亞的交通線遭到美軍切斷，能源與工業原料難以輸入本土，成為日本敗戰的原因之一，於是乎二戰結束後日本雖然被禁止擁有軍隊，但是仍透過成立海上自衛隊維繫日本海上命脈安全。

近年來，中國軍事現代化獲得長足進步，共軍船艦已突破第一島鏈遠海長航訓練，特別是屢屢在台灣以東的西太平洋演訓，引發日本關注。日本的與那國島距離台灣僅有110公里，若台灣陷入戰事，日本難以置身事外，無怪乎2021年版日本防衛白皮書，放棄戰略模糊，內容首度明載台灣局勢的穩定對日本的安全保障和國際社會相當重要。

過去日本不明說中國是個威脅，但是中國不放棄武力犯台，海警船與共軍機艦侵擾日本周邊的頻率增加，因此日本早已認定中國是印太地區的安全威脅。若中國佔領台灣，日本經過台海與巴士海峽前往印度洋的能源生命線將遭受威脅，石油短缺將造成油價飆漲，傷害日本經濟，北面的俄羅斯對有主權爭議的北方四島也可能有所動作、北韓更可能持續挑釁，讓日本三面受敵。

二戰戰敗後，日本在美國軍事管制下制定新憲法，不容許日本擁有軍隊、放棄發動戰爭的權力，但是日本外交政策為美國是瞻，現今日本的安全戰略跟美國的印太戰略綁在一起，華府對於日本擁有攻擊性武器的限制也逐步放寬，讓自衛隊日後能參與更多美日同盟作戰，例如出雲號直升機護衛艦去年成功讓美軍陸戰隊F-35B戰機起降，出雲級的「出雲號」與「加賀號」都將被改裝為輕型航艦，可供F-35隱形戰機起降。

在日本能源安全需求、美國更加期盼日本共同應對台海衝突的情況下，台海若發生戰端，日本礙於憲法雖無法對中國主動開戰，但日本將提高對美國的軍事支援，加深美國對台海的防禦，美日軍事更加一體化也會提高共軍犯台的代價與難度。

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