農事體驗恐淪「無酬工作」 勞動部：許可外工作恐廢聘
我國農委會日前一紙公文給各級農會，鼓勵農民在不影響農業生產前提下，提供移工在休假日從事「農事體驗活動」。農委會強調是體驗與文化交流，而非雇傭關係，此說法在農業圈引發諸多討論，甚至公文中強調，如果有不知情人士誤解舉發非法雇用外籍移工，可跟權責單位說明，這是「農事體驗活動」，以避免紛爭。然而該公文恐怕觸法，勞動部官員指出，依就業服務法規定，移工未經許可就不得在中華民國境內「工作」，而工作定義並非以形式上之契約型態或報酬與否加以判斷，若外國人有勞務之提供或工作之事實，即令無償，亦屬工作。
勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠表示，移工在台灣可以有合理的如擔任志工等社會參與，但若未經許可工作，只要有提供勞務事實，就算無償也是就業服務法中從事許可外「工作」，若有檢舉地方政府將依個案事實認定。薛鑑忠提醒，若違反該法可處僱主15萬至75萬元罰鍰、移工則會處3萬至15萬元罰鍰，廢止聘僱許可並令其出國。
農委會官員則認為，農業缺工是事實，在移工工作之餘，也想認識台灣農業，未來他們也會回到家鄉，也希望了解台灣農事經驗；加上很多農民在採收期，也有人力需求；由於這些工廠移工從事農業，不能有雇傭關係，因此，開放移工從事農事體驗，是滿足移工假日活動與需求，同時也想學習，農民也在體驗過程，也順便完成農業工作，認為是一個滿足大家需求的方式。
根據內政部移民署統計，到今年4月為止，失聯移工數量為6萬4573人；不過民間和農村都心知肚明，這些失聯移工大多數都受雇於農村，從事採收、畜牧、養殖、耕作、包裝等等各式農作。