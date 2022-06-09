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國旅振興補助不用等7/15！凱撒抽「搭高鐵＋住飯店」免費

▲凱撒飯店連鎖趕在國旅振興補助7/15前，祭出「你下單。我買單」抽獎活動，每月將抽出一名幸運兒「搭高鐵＋住飯店」全都免費。（圖／翻攝自墾丁凱撒大飯店）
▲凱撒飯店連鎖趕在國旅振興補助7/15前，祭出「你下單。我買單」抽獎活動，每月將抽出一名幸運兒「搭高鐵＋住飯店」全都免費。（圖／翻攝自墾丁凱撒大飯店）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-06-09 16:04:19

交通部觀光局的國旅振興方案將提早7/15開跑，每房旅客最高可拿到1300元的住宿補助，令消費者相當期待。但現在不用等到7月，凱撒飯店今（9）日搶先祭出回饋優惠，即日起至8/31於凱撒飯店連鎖旗下指定飯店官網，預訂住房優惠專案享「高鐵車票6折起」優惠；再加碼「你下單、我買單」抽獎活動，每月將抽出1名幸運兒「搭乘高鐵費用＋入住凱撒飯店連鎖指定飯店費用」全都免費。

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▲墾丁凱撒大飯店，景觀客房每晚5,999元起。（圖／凱撒飯店提供）
▲墾丁凱撒大飯店，景觀客房每晚5,999元起。（圖／凱撒飯店提供）
為搶攻夏季旅遊市場，凱撒飯店連鎖趕在國旅振興補助前，推出「搭高鐵＋住飯店」免費的抽獎活動。CP值最高的台北凱達大飯店，入住再贈萬華在地青草巷所製之青草防蚊包或百草健康沐浴包。網美不能錯過以高空無邊際網美泳池聞名的板橋凱撒大飯店，還有輕古典與現代美學交織的內湖凱旋酒店。

還有歷經一年整修，以全新面貌見客的墾丁凱撒大飯店，能在奢美峇里島風的空間中坐擁山海風情；文青朋友則適合造訪座落曾文水庫絕美風景區的台南趣淘漫旅。

▲板橋凱撒大飯店，豪華客房每晚2,600元起。（圖／凱撒飯店提供）
▲板橋凱撒大飯店，豪華客房每晚2,600元起。（圖／凱撒飯店提供）
▲座落於內湖科學園區的凱旋酒店，每晚2,999元起。（圖／凱撒飯店提供）
▲座落於內湖科學園區的凱旋酒店，每晚2,999元起。（圖／凱撒飯店提供）
▲台南趣淘漫旅，豪華景觀客房每晚只要3,599元起。（圖／凱撒飯店提供）
▲台南趣淘漫旅，豪華景觀客房每晚只要3,599元起。（圖／凱撒飯店提供）
▲台北凱達大飯店，精緻客房每晚1,788元起。（圖／凱撒飯店提供）
▲台北凱達大飯店，精緻客房每晚1,788元起。（圖／凱撒飯店提供）
即日起於凱撒飯店連鎖旗下指定飯店官網，預訂住房優惠專案可享「高鐵車票6折起」優惠（6/7～6/3享6折；7/1～8/31則享65折）。即日起至8/31活動期間內，於凱撒飯店連鎖旗下5間飯店的訂房網站，加碼推出「你下單。我買單」抽獎活動，預訂2022/6/7至8/31期間住房，並加購高鐵車票，每月將抽出一名幸運兒「搭乘高鐵費用＋入住凱撒飯店連鎖指定飯店費用」全都免費，等於總共5間飯店將各抽三次！

以實際入住並完成退房的訂單抽獎，凱撒飯店連鎖將於每月月底於官網公布得獎名單，得獎者須提供發票正本兌獎以獲得退款，大家可要好好保管發票正本喲。

▲台北新板希爾頓推醉療癒之旅。（圖／台北新板希爾頓酒店提供）
▲台北新板希爾頓推醉療癒之旅。（圖／台北新板希爾頓酒店提供）
另外，台北新板希爾頓酒店則推出「酒愛這一味」住房專案，即日起至6/28期間訂房、6/30前雙人入住，可享超值優惠3,399元起，再贈臺虎特色啤酒級主廚特製下酒小時，還有提早14:00入住、翌日延遲至14:00退房等禮遇。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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