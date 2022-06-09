《記憶敘事：千言萬語》德國首演 舞出糾葛的台海關係
文化部駐德國代表處文化組與德國阿爾騰堡格拉劇院攜手推出台灣編舞家劉方怡創作舞碼《記憶敘事：千言萬語》，今（9）日於德國格拉市城市舞台（Bühne am Park Gera）首演，7月移師阿爾騰堡劇院營帳（Theaterzelt Altenburg），將透過藝術描繪台海關係的歷史脈絡。
劉方怡旅居德國近20年，現為德國萊比錫歌劇院芭蕾舞團獨舞家，為歐洲當代歐洲舞蹈新秀，近年將創作重心轉為編舞，個人作品屢次獲邀世界各地演出。
文化部指出，該舞作以「記憶敘事」為題，由劉方怡及日本舞者Yuri Hamano分別編排2組舞碼，劉方怡在「記憶」主題設定的脈絡框架下，以原生台灣土地和文化發想，發展出舞作《千言萬語》。本次將與圖林根市立青年芭蕾舞團合作，由7位舞者詮釋為台灣近代史創作的現代芭蕾舞作，以另類方式演繹台灣文化身份認同。
劉方怡以自身成長經驗及家族史回憶轉化為舞作，勾勒20世紀迄今海峽兩岸間難以言喻的真實景況，試圖用藝術的角度使外國觀眾理解台灣與中國的政治歷史糾葛，本次演出地點圖林根邦曾為東德共黨轄下，期盼當地民眾共感舞作中蘊含的悲情與追求生命自由的感動。