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連日大雨！北市北投大地酒店旁山壁　土石兩度滑落擋車道

▲台北市北投大地酒店旁山壁，因連日大雨致泥土鬆動，土石兩度滑落。（圖／翻攝自士林北投林世宗議員臉書）
▲台北市北投大地酒店旁山壁，因連日大雨致泥土鬆動，土石兩度滑落。（圖／翻攝自士林北投林世宗議員臉書）

編輯中心／綜合報導

2022-06-09 16:44:29

連日豪雨使得土石鬆動，座落在台北市北投區的大地酒店，8日晚間10時許發生小幅度的土石滑落，今（9）日凌晨1時又二度滑落，台北市議員林世宗稱稍早已聯繫相關單位，台北市環保局大地工程處已在上午9點先出動機具移除土石，警方也到場戒護並拉起封鎖線，他提醒，鄉親盡量避開此處，如果行經此處也一定要注意安全。

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根據氣象局預報，受到鋒面影響，全台各地有陣雨、雷雨，並多次針對多個縣市發布大雨特報，連日雨勢，讓土石滑落，北投區知名飯店大地酒店，在8日晚間10時許，有小幅度土石滑落，隔沒多久，又發生二度滑落，大石塊掉落阻擋通行，轄區警方獲報後，也前往該處拉起封鎖線，並在今日上午9時許，出動北市環保局大地工程處到場，以大型機具將掉落的土石移除。

當地議員林世宗也在粉專上指出，「連日大雨不斷，造成奇岩路1號一帶的邊坡土石滑落，阿宗即刻聯繫相關單位，目前已經將先道路清空，後續再加強維護工作。也提醒鄉親盡量避開此處，如果行經也一定要注意安全！」。

據了解，土石滑落狀況位造成人員受傷與財損，但為了避免三度落石，已在該處放置三角錐，提醒路過民眾多加留意。（編輯：林莞茜）

▲台北市北投大地酒店旁山壁，因連日大雨致泥土鬆動，土石兩度滑落。（圖／翻攝自士林北投林世宗議員臉書）
▲台北市北投大地酒店旁山壁，因連日大雨致泥土鬆動，土石兩度滑落。（圖／翻攝自士林北投林世宗議員臉書）

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