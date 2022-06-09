女老師問「可以一起睡嗎」　男星認了同床共枕被摸臉

節目《綜藝大熱門》今（9）日晚上播出主題「關於我的以假亂真Point！誰能Get到這些真實謊言？」邀請到唐從聖、小馬、詹子晴、李唯楓、巫苡萱，大談人生中會讓外界認為不可能的事，每位藝人說人生經驗的本事一流，說的好真但很誇張，真真假假完全無法猜出哪段故事是真是假，一切真相今晚節目中揭曉。
小馬說小時候家裡環境不錯，家人希望他練鋼琴，雖然不愛但還是被家人逼著去學，還說自己有絕對音感，曾被社區形容是「民生社區貝多芬」，更強調以前與吳宗憲在同一個團體時，就是負責寫歌。巫苡萱也表示今年在投資股市大賺300萬，因為她買到航海王及特斯拉。
而久未露臉的李唯楓之前都在北京發展，他的人生故事最誇張，他說高中時曾與女老師同床共枕，讓眾人一聽就笑說：「不管真假都很爽。」當時他高一，老師會突擊檢查外宿的學生，因為當時他自己在外住套房，結果那次老師一去就3小時，最後因結束太晚，女老師就要求住在李唯楓那，剛好有上下舖，就只能答應，更扯的是最後老師問：「可以一起睡嗎?」李唯楓笑說記得當時老師還摸他的臉，但過程沒發生甚麼，第二天起床老師已經離開。
另一個經驗是發生在北京，最荒謬的是李唯楓為了爭取角色，甘願被男製片「潛規則」，而這潛規則竟然是每晚幫男製片拍背3小時，連續拍了7天，：「因為過年期間，我沒地方去，男製片說要不要一起到他家過年，沒想到結果變雜役打工換宿。」讓吳宗憲大笑，因為聽到男製片要李唯楓每晚睡前幫他拍背，完全像太監，最後李唯楓硬是拍了7天功成身退，當時腦中只想到「他有好劇本，我要爭取角色」，但最後還是因限古令沒拍成。