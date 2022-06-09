COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

中國軍機失事！空軍殲-7墜機砸湖北民宅　官媒認釀1死2傷

▲中國湖北襄陽市有飛機掉落民房引發爆炸事故。（圖／翻攝微博）
▲中國湖北襄陽市有飛機掉落民房引發爆炸事故。（圖／翻攝微博）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-06-09 16:34:20

中國湖北襄陽老河口市今（9）早傳出一起飛機墜毀民宅引發的爆炸事故，經過中國媒體向當局求證，目前得知該架墜落飛機並非民航機，而是中國空軍殲-7，飛行員已跳傘並稍帶輕傷，已知至少1名居民遇難。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今早有中國網友於網路上分享目睹飛機墜落老河口市民宅後引發爆炸起火的畫面，現場濃濃黑煙竄出、民宅起火，目擊者還稱路邊有一名男子身上有著燒傷痕跡、衣服也一片焦黑，另一名網友則分享身穿中國空軍飛行員制服的男子被民眾包圍，看起來意識清楚且無大礙，留言處則有不少網友勸目擊者趕快刪除影片。

中國媒體《新黃河》向襄陽市應急管理局求證後得知，該局局長與工作人員已在上午9點多趕赴老河口市機場附近的事發現場處置；而根據中國官媒《央視軍事》稍早公布消息，該失事飛機為中國軍機殲-7，於訓練途中失事，飛行員跳傘成功僅輕傷，已和其餘兩名居民送往醫院緊急診治，不過飛機墜毀產生的爆炸意外導致一名居民遇難，事故原因與傷亡狀況仍在調查階段。

《北京青年報》指出，湖北襄陽的老河口機場是中國軍用機場，主要負責廣州軍區空軍所有殲擊機新飛行員訓練任務，駐場機型為殲7II殲擊機和殲教7殲擊教練機。
 

汽車爆衝撞德教堂人群！柏林警方：至少1死30傷、5人命危

稱不後悔代表中國！谷愛凌轉頭出任美國申奧大使國籍惹議

解封出遊預備！歐亞各國最新邊境管理、旅遊入境攻略出爐

全民皆兵！俄侵烏喚緊張神經　芬蘭女性防衛訓練需求暴增

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀