中國軍機失事！空軍殲-7墜機砸湖北民宅 官媒認釀1死2傷
中國湖北襄陽老河口市今（9）早傳出一起飛機墜毀民宅引發的爆炸事故，經過中國媒體向當局求證，目前得知該架墜落飛機並非民航機，而是中國空軍殲-7，飛行員已跳傘並稍帶輕傷，已知至少1名居民遇難。
今早有中國網友於網路上分享目睹飛機墜落老河口市民宅後引發爆炸起火的畫面，現場濃濃黑煙竄出、民宅起火，目擊者還稱路邊有一名男子身上有著燒傷痕跡、衣服也一片焦黑，另一名網友則分享身穿中國空軍飛行員制服的男子被民眾包圍，看起來意識清楚且無大礙，留言處則有不少網友勸目擊者趕快刪除影片。
中國媒體《新黃河》向襄陽市應急管理局求證後得知，該局局長與工作人員已在上午9點多趕赴老河口市機場附近的事發現場處置；而根據中國官媒《央視軍事》稍早公布消息，該失事飛機為中國軍機殲-7，於訓練途中失事，飛行員跳傘成功僅輕傷，已和其餘兩名居民送往醫院緊急診治，不過飛機墜毀產生的爆炸意外導致一名居民遇難，事故原因與傷亡狀況仍在調查階段。
《北京青年報》指出，湖北襄陽的老河口機場是中國軍用機場，主要負責廣州軍區空軍所有殲擊機新飛行員訓練任務，駐場機型為殲7II殲擊機和殲教7殲擊教練機。