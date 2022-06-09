台南最「食」在 「五路全開」大口吃遍台南

台南市觀光旅遊局特別規劃 5 條「台南好食小旅行」路線，自 7 月起至 9 月止，邀請住在台南吃遍台南美食的韓國 YouTuber 金多多、曾任美國舊金山 Eight tables 米其林餐廳主廚林祺豐、受小朋友歡迎的 YouTube 頻道蕾蕾 TV 、知名旅行作家阿春爸和美食部落客陳昱誌擔任帶路達人，帶大家一起吃遍台南各式美食、玩遍台南各大景點。

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台南市長黃偉哲表示，大家都知道台南是美食之都，不管是疫後的健康遊、或是防疫健康遊方面，我們都有非常多的精彩的節目等著大家，當然，台南人就是好客、台南人就是熱情，台南就是有很多好山好水以及美食等著大家，此次安排許許多多的每一站，都有不同的美食與不同的主題，每一條路線都會讓你驚艷驚喜，歡迎大家在疫後能夠安排來台南，參加美食小旅行、防疫健康遊。

黃偉哲指出，本次活動是藉由美食達人帶路，品嚐台南道地小吃美食、體驗台南特有的飲食文化，目前疫情雖較嚴峻，但是只要大家出門口罩要戴好戴滿，勤洗手，遵守防疫規定，一樣可以吃的很滿足、很安心、玩的很開心、很盡興！「用美食招待，就是台南人的禮儀！」歡迎大家來台南旅行吃美食，台南絕對是讓你想一來再來的好地方。

▲台南美食及特色伴手禮一字排開，目不暇給，包羅萬象（圖／記者林怡孜攝，2022,06,09）

台南市觀旅局長郭貞慧說明，「台南好食小旅行」活動除了美食外，也依照各區景點規劃了具特色的觀光工廠和 DIY 活動， 5 條路線遊程就佔滿了台南一半以上的知名的美食，從米其林占星嘉年華的經典台菜餐廳到巷弄知名小吃、 3 大夜市美食甚至連《俗女養成記》拍攝的景點小吃通通都有，保證讓參加者忘不了台南美食的魅力。希望藉這次的機會幫旅行業者多些帶團機會，提振因疫情重創的觀光相關行業，當然也歡迎民眾依照遊程規劃自遊行，讓大家認識更多不同地區的台南美食，以及走訪藝術、文化、古蹟、生態等不同風貌的景點。

東南旅行社表示， 5 位達人親自帶路的遊程各出一團，每團限 34 名，第一梯出團時間為 7 月 2 日， 6 月 9 日開始公開銷售，想參加者下手搶購速度要快。 5 條旅遊行程如下：

A 線 - 韓國網紅帶你出海吃透透（將軍區、七股區、北門區、安南區、北區 )，

B 線 - 跟著藝術名家吃台南 ( 中西區、南區、東區 )，

C 線 - 找尋摘星美食拜拜去 ( 中西區、安平區、北區 )，

D 線 - 吃飽吃滿俗女應援團 ( 後壁區、東山區、下營區、六甲區、鹽水區 )，