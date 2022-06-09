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台北市「寄戶潮」六都最高！一宅多戶為學區、福利擠破頭

▲根據內政部不動產資訊平台統計，台北市1宅多戶比例六都最高，主要受到高房價、學區、社會福利影響而產生的「寄戶潮」。（圖／張勵德攝）
▲根據內政部不動產資訊平台統計，台北市1宅多戶比例六都最高，主要受到高房價、學區、社會福利影響而產生的「寄戶潮」。（圖／張勵德攝）

記者張勵德/綜合報導

2022-06-09 16:40:08

現代孟母真辛苦，為了讓孩子讀到心目中的好學校，就算「寄戶」也要擠進去！根據內政部不動產資訊平台統計，今年第1季全國共有728萬戶房屋設有戶籍，1宅1戶的比例高達83.4%，另有16.6%屬於1間房屋有多戶戶籍的狀態。單純看六都來說，1戶1宅的比例都在82.5%以上，唯獨台北市不到8成，有將近2成的房屋設有戶籍的數量在2戶以上。房產專家研判，應該與北市高房價、學區與條件較佳的社會福利有關。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台北市因為房價水準較高，可能有些新婚夫妻結婚，在買到自己房子之前，會把戶籍先放在原生家庭中。另外，台北市因為資源較多，有些在台北上班但住外縣市的家長，也會因為學區因素，寄戶口在學區之內，同時過去幾年台北市的社會福利一直都比鄰近區域佳，有些規劃要領取補助的，也會提早將戶口遷到台北市中，都可能導致北市出現一宅多戶的現象。

今年第1季統計資料顯示，全國設有戶籍住宅平均戶數為1.23戶，其中北市數量最高，平均每宅有1.29戶，其中北市有79.3%屬於1戶1宅，比例是六都最低，2戶1宅比例則為16.23%，六都最高，3戶1宅比例為3.42%，同樣也是六都最高，4戶1宅與5戶1宅比例都是北市居冠，反映北市多戶一宅現象相對其他區域更為普遍。

曾敬德指出，跨出北市房價就相對親民，近年北市以外的區域同樣有許多新學校成為明星學校，但通常有需求的家長可能就直接買在學區內，另外北市以外區域，可能成家後購買自己房子的壓力較輕，也會產生分戶遷出的現象，而這幾年各縣市政府的社會福利差距也逐漸拉近，都可能是一宅多戶數量較少的原因之一。

 

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