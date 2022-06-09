高師大林宗易用腳創作　勤勉勵學榮獲總統教育獎殊榮 

國立高雄師範大學美術系碩士在職班學生林宗易，因先天性缺氧致重度腦性麻痺，其手部活動受限，在學習過程中改以用腳操作鍵盤、滑鼠；甚至到研究所時期開始學習用腳拿畫筆、捏雕塑。在旁人眼中看似不可能的艱難任務，他總是帶著笑臉，藉由不斷反覆練習來精進。其勤勉勵學的精神獲得學者專家、社會公正人士等各級評審極高度肯定，榮獲「2022年總統教育獎」殊榮。
高師大校長吳連賞表示，此次由高雄師範大學薦舉宗易，能在167位複審中，最後在總統教育獎委員會嚴謹審議中脫穎而出，榮獲2022年總統教育獎實屬不易，為宗易不凡的求學精神帶來極高度的肯定。期勉他未來不僅能成為一名傑出的藝術家，更期盼透過他作品的展現，讓更多人可以認識及理解障礙者的艱困，共同協力開創無礙的更多可能。
宗易在他的獲獎感言中特別提到：「這獎項對我來說無疑是巨大的肯定，自兒時就學的點點滴滴湧上心頭，從蹣跚學走的小學時代、充滿挑戰的國中升學班、到放飛自我的高職時期，獨缺了大學時代，如今高師大補足了我學程中新的一里路，夯實了往藝術邁進的基石。」
特教中心主任蔡明富指出，宗易縱使不曾念過大學，但靠著苦讀自學累積實力，在工作場域磨練經歷，以豐富作品及工作經歷進入高師大就讀。
指導教授孫祖玉提到，宗易是位正向藝術的勇者，善用科技藝術於身障倡議活動，將有礙化為無礙、自助且助人。有誰能想像一位腦性麻痺者可以同時帶著一群身心障礙者到國外自立生活體驗，可以積極參與身障倡議活動、可以重新踏入校園勤學專業。幽默好學的宗易總是能正面看待自己的障礙並化阻礙為藝術的行動者。他就是一個肢體行動緩慢，但想法與創意飛越，始終未停止過進步的生活藝術家。