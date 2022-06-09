Sony中階防水機Xperia 10 IV 玩水拍照免驚1.3萬有找
Sony Mobile搶攻中階手機市場，今(9)日在台推出Xperia 10 IV，具備161克輕量、IP65/IP68防水防塵、以及OIS光學防手震等三大亮點功能，售價12990元，預計6/17開賣，共有黑、綠、紫、白共4色，即日起至7/31早鳥購機，加送「極輕潮旅包」 (贈品數量有限，送完為止)，上網完成登錄加碼贈送KKBOX Hi-Fi無損音質首二個月免費暢聽，另可享手機2年保固，舊換新優惠折扣。
Sony Mobile萬元防水夜拍機Xperia 10 IV以外型來說雖然沒有大幅度改變，但在電池容量至5,000mAh，機身重量僅161公克，搭配6吋OLED 21:9螢幕瘦長機身，帶來更好且輕量化的手感。配置高通Snapdragon 695 5G行動平台，並將Sony旗艦機等級的音效規格，一次滿載於Xperia 10 IV，包含Hi-res高解析音樂、DSEE Ultimate數位音質還原技術，更追加360 RA實景音效以及360 RA Upmix模擬音效。且支援台灣5G全頻段，具備最高等級IP65/IP68防水防塵，戶外戲水、遊玩都能無負擔的使用。
相機部份，提供獨立三鏡頭配置800萬畫素16mm超廣角鏡頭、1200萬畫素27mm廣角鏡頭與800萬畫素54mm望遠鏡頭，不論想要拍攝寬闊具張力的風景照、紀錄日常生活畫面，或者捕捉美麗的人像，透過結合場景條件辨識和物件偵測技術的「智慧場景模式」更親民好用。
且主鏡頭支援OIS光學防手震技術，能幫助影像清晰無殘影，更具備全新演算法和影像處理技術，可自動偵測光線不足的環境，並啟動Auto HDR模式拍攝，清晰重現所有影細節，並提供「夜間模式」，提供極致降噪的夜間拍攝效果。