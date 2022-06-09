COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

Sony中階防水機Xperia 10 IV　玩水拍照免驚1.3萬有找

▲Sony今(9)日在台推出新款防水手機 Xperia 10 IV，1.3萬元有找的中階售價，親民好入手。（圖／記者周淑萍攝）
▲Sony今(9)日在台推出新款防水手機 Xperia 10 IV，1.3萬元有找的中階售價，親民好入手。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

2022-06-09 17:13:24

Sony Mobile搶攻中階手機市場，今(9)日在台推出Xperia 10 IV，具備161克輕量、IP65/IP68防水防塵、以及OIS光學防手震等三大亮點功能，售價12990元，預計6/17開賣，共有黑、綠、紫、白共4色，即日起至7/31早鳥購機，加送「極輕潮旅包」 (贈品數量有限，送完為止)，上網完成登錄加碼贈送KKBOX Hi-Fi無損音質首二個月免費暢聽，另可享手機2年保固，舊換新優惠折扣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲Sony Xperia 10 IV中階防水手機。（圖／記者周淑萍攝）
▲Sony Xperia 10 IV，具備161克輕量、IP65/IP68防水防塵、以及OIS光學防手震等三大亮點功能，售價12990元，預計6/17開賣，共有黑、綠、紫、白共4色，。（圖／記者周淑萍攝）
Sony Mobile萬元防水夜拍機Xperia 10 IV以外型來說雖然沒有大幅度改變，但在電池容量至5,000mAh，機身重量僅161公克，搭配6吋OLED 21:9螢幕瘦長機身，帶來更好且輕量化的手感。配置高通Snapdragon  695 5G行動平台，並將Sony旗艦機等級的音效規格，一次滿載於Xperia 10 IV，包含Hi-res高解析音樂、DSEE Ultimate數位音質還原技術，更追加360 RA實景音效以及360 RA Upmix模擬音效。且支援台灣5G全頻段，具備最高等級IP65/IP68防水防塵，戶外戲水、遊玩都能無負擔的使用。

相機部份，提供獨立三鏡頭配置800萬畫素16mm超廣角鏡頭、1200萬畫素27mm廣角鏡頭與800萬畫素54mm望遠鏡頭，不論想要拍攝寬闊具張力的風景照、紀錄日常生活畫面，或者捕捉美麗的人像，透過結合場景條件辨識和物件偵測技術的「智慧場景模式」更親民好用。

▲Sony Xperia 10 IV中階防水手機。（圖／記者周淑萍攝）
▲Sony Xperia 10 IV提供獨立三鏡頭，提供智慧場景模式，更親民好用。。（圖／記者周淑萍攝）
且主鏡頭支援OIS光學防手震技術，能幫助影像清晰無殘影，更具備全新演算法和影像處理技術，可自動偵測光線不足的環境，並啟動Auto HDR模式拍攝，清晰重現所有影細節，並提供「夜間模式」提供極致降噪的夜間拍攝效果。

▲Sony Xperia 10 IV中階防水手機。（圖／記者周淑萍攝）
▲Sony Xperia 10 IV提供800萬畫素16mm超廣角鏡頭、1200萬畫素27mm廣角鏡頭與800萬畫素54mm望遠鏡頭。（圖／記者周淑萍攝）

想買小米嗎？忍一下等到6/14　今起先搶千元現金券更划算

iPhone將改用Type-C充電　達人、配件商都狂讚：「雙贏」

STUDIO A推哀鳳電池舊換新　這些機種免千元：比官網便宜

網購618起跑先做兩件事　「先領券、設鬧鐘」爽搶1折價

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀