理財第一步不是賺錢或存錢！「這件事」絕對要先處理

理財的第一步竟然不是先賺錢或存錢？擅長化解艱澀知識讓理財小白也能淺顯易懂的PTT CFP理財板神人A大，建議大家「理財先理債」，先瞭解自己是否有貸款負債並決定後續理債方向，才能開始真正的理財。
神人A大的理財金律是「理財先理債」，「理財第一步」不是從賺錢或存錢開始！他建議大家瞭解自己是否有貸款負債，先查看現階段已在繳納貸款分期的債務，如學貸、房貸（自己買房或者是幫家人繳）、車貸、信用貸款（如果需要幫家人處理債務），並找出其他可能的潛藏債務，例如尚未被告知的親友借款、高利貸款或民間融資等。
A大更直言「借款年利率超過8％的一定要先處理」，他分析銀行在借款人身上大概可以賺到4%的年化報酬率，如果年利率超過8％的債務，會讓人多繳很多利息錢。
消費哲學的第一金律是「能省則省」，同理可證，面對債務的時候也一樣，能夠省下來的一塊利息錢，都是在幫未來的自己多賺一塊錢。如果有債務，便要把相關資訊仔細整理出來，才能決定後續理債方向，如將每月貸款支出精準算出來，例如：學貸XX元、分期零利率XX元。A大甚至建議，債務要以序號「0」為排序，目的是提醒自己，要以最優先處理的事項來看待。
※【NOWnews 今日新聞
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