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到五星飯店房間裡開會？寒舍艾美首推「客房會議室」日租

▲台北寒舍艾美酒店即日起推出「客房會議室」日租專案，將豪華客房化身為時尚的小型會議室，滿足疫情下公司「視訊會議」不斷增加的需求。（圖／台北寒舍艾美提供）
▲台北寒舍艾美酒店即日起推出「客房會議室」日租專案，將豪華客房化身為時尚的小型會議室，滿足疫情下公司「視訊會議」不斷增加的需求。（圖／台北寒舍艾美提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-06-09 17:05:202022-06-09 17:07:44

國內本土疫情仍處在高原期，明顯影響到民眾出遊意願，飯店業首當其衝，為了拼業績，台北寒舍艾美酒店看準新商機，因應疫情下「視訊會議」需求增加，從即日起到8月29日手度推出「客房會議室」日租方案，直接將優雅舒適的客房轉型成時尚的小型會議室，還提供餐盒及小點，讓客戶直接在飯店裡進行視訊會議，以後去飯店不是只有吃喝或渡假玩樂，連開會都能搞定！

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台北寒舍艾美酒店品牌暨公關資深經理吳欣蓉指出，雖然疫情稍微趨緩一些，但目前國境尚未開放，加上旅遊市場仍在低谷，尤其台北市的飯店住房率還是很不理想。不過寒舍艾美座落於台北信義計畫區，有不少要場、銀行及公司行號的商務人士有多元辦公需求，所以這次首度推出「客房會議室」的服務，移除房間裡面的睡床，改提供長桌及宴會椅，商務人士可以直接將筆電輸出到60吋電視，讓遠端視訊更清楚、方便，非常適合國際遠端的展覽會或是國內異地辦公會議。例如國際大藥廠只要租下一天的時間，就可以按照不同時段邀請專家或醫師來開會討論。

另外，客戶可以免費使用「艾美會館」，並加碼贈送巧克光廊的豐盛美食，提供價值280元以內的外帶餐盒一份，特別推薦鹹香豪華的「照燒鹽蔥牛排便當」、澎派美味的「台式烤雞腿松阪豬便當」，或是日式經典的「蒲燒鰻便當」等。同時免費贈送價值120元內的精緻麵包或小巧餅乾2份。

這項專案開放時間為上午9點至晚上6點，可連續使用9小時，豪華客房週一至週五每日每房4059元、週六及週日每日每房4578元。不過專案價格僅適用每房1位，加人須加價。

吳欣蓉説，預估隨著疫情慢慢好轉，加上邊境解封在即，短期內雖然還有一段低潮期，但相信不久將來應該會會慢慢復甦。

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