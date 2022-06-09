西施妹走過癌前病變低潮 「脫到剩內衣褲」預告新計畫
莫棠予曾在《廉政英雄》、《甘味人生》等電視劇裡展現精湛演技，8年前因拍廣告Cosplay西施，被網友封「西施妹」。事實上，莫棠予2019年被診斷出罹患子宮頸原位癌，意即癌前病變，3個月就動了2次手術，不過她現在已經挺過挫折，一口氣接下多個代言，還大方放送幫內衣品牌業配的作品，讓粉絲們大飽眼福。
34歲的莫棠予儘管歷經過大病，身材依舊保養得宜，前陣子就釋出一連串的內衣照，難得展現性感的一面，飽滿的上圍和婀娜多姿的身材令人稱羨。另外，莫棠予開始接工作後，目前也有知名製作人邀請她參加新節目合作，不過目前還在規畫中所以不便透露，粉絲們都相當期待。
除了身體上的病痛，莫棠予在經濟上也有壓力，這些日子她試圖在休養、工作上找平衡，但礙於後來又有遇到疫情，曾經長達3個多月都沒有收入，不過現在她則朝多元化發展，不僅加入直播與粉絲互動，還化身打工小妹到酒吧工作，希望能藉由嘗試不同行業來增加自己的工作能力。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。