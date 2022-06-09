公園遊戲場好危險？「這遊具」傷人多 家長要注意2件事
台南市安南區頂美公園5月時經傳溜滑題扶手被人綁上西瓜刀，導致一名5歲男童食指當場被利刃劃傷濺血，事後警方追查發現一名70多歲的老翁與現場血跡檢體相符，昨（8）日上門調查才發現該名老翁已於6月3日病逝。其實公園兒童遊戲場是兒童經常受傷的區域，根據靖娟兒童安全文教基金會統計，從2020年迄今光是媒體報導發生在兒童遊戲場的事故就有15件，其中容易發生意外的前3名遊具分別為溜滑梯、滑步機或健身器材、溜索及攀爬架，特別提醒家長，帶孩子去公園玩耍時，一定要注意遊戲場設施的安全注意事項，並且要隨時注意孩子的狀況，以免意外造成悲劇上演。
靖娟基金會今（9）日列舉具體建議提醒家長，帶孩子去遊戲場必須要注意2點，首先是檢查遊戲設施告示牌的相關說明，注意適齡建議及使用方法，同時要觀察設施是否有損壞，例如有柳葉痕破洞、是否會晃動、支架與螺絲是否鬆脫等等。其次在孩子玩耍時應該全程陪伴，不要將視線離開孩子身上，避免發生危險時無法第一時間處理。
靖娟基金會也針對幾個容易發生意外的遊具提出安全建議，以最常出意外的溜滑梯來說，要注意孩子的衣著是否有細繩或連帽設計，或是戴著項鍊，降低被勒住窒息的風險，如果溜滑梯設計是封閉式的，1分鐘內沒有看到孩子溜下來，也要有所警覺。盪鞦韆則要注意孩子盪的高度以及鞦韆的間距，鞦韆的前後距離應該為鞦韆高度的4倍，也就是說如果鞦韆高度2公尺，前後長度應為8公尺，而左右寬度固定間隔1.83公尺才算符合安全距離。
至於蹺蹺板要注意兩端體重，不把頭伸到蹺蹺板的下方，因為蹺蹺板底下的螺絲釘很長，萬一打到頭部後果不堪設想。搖搖馬家長應先檢查是否有螺絲脫落或鬆動的情形，並且要隨時在身旁觀看。至於普遍認為比較安全的沙坑與球池，家長應該先用手撈撈看裡面，找找看有無會傷害到孩子腳底的東西。