高雄市今新增10805確診　陳其邁預估下週疫情就會趨緩

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其次，在新增確診個案年齡分布發現，確診比例最高的仍是50到64歲民眾，百分比為18.8％，而0到11歲則是11.4％、12到19歲7.4％、20到29歲14％、30到39歲16％、40到49歲18.2％、65歲以上14.2％。
潘炤穎也指出，至於今天確診的10,805例個案中包括快篩陽即判確診占94.85%，醫院、社區PCR陽性確診占5.15%，合於平均水準。自6月3日起至今高雄已累計的病例數盛行率達9.36%，雖然還沒達到群體免疫水準，但是20-29歲及30-39歲的疫苗涵蓋率加上盛行率達8成以上，目前每天確診數占比有約略下降，已有群體免疫的初步效果。
潘炤穎也提醒50-64歲及65歲以上族群因疫苗涵蓋率與盛行率分別為7.79％及6.86％相對較低，目前還在高原期的流行階段。他也認為，社區主要的染疫風險來自職場和家人，職場應落實防疫工作外，也建議同住家人接觸、互動最好也能戴上口罩，這是最經濟、最好用、最直接且有效的保護方式，共同活動場域也應落實清消，以保護家中長輩。
衛生局長黃志中說，高雄市醫療量能目前負壓及專責病房總床數共2288床，空床數1171床佔51.1％，加強型防疫旅館也仍有433張空床佔89.5％，目前確診者居家照護人數為6萬7372人，入住集檢所337人、加強型防疫旅館51人，住院為1103人。
另外，今天上午陳其邁也前往高雄長庚醫院小兒科特別門診視察除替醫護人員加油打氣外，他也強調，現在高雄醫療量能充足，專責病房空床率約52%，他也提醒家長孩童有狀況一律送醫，第一時間一定能給孩子最完善的診療與照顧。
陳其邁也表示，4月就通令各醫療單位，兒童有急症或者重症，不要管居家隔離就直接送醫，119、衛生局、各大型的醫院都要依這個原則來辦理，希望最快讓小朋友得到照顧，高雄的政策就是小朋友要看醫生，盡量不要視訊診療，直接經由醫師評估病情，假如有警示症狀就是就醫，該住院就住院。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。