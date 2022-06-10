房市／買預售屋「客變」能省錢？沒注意細節當心花更多
不少人選擇購買預售屋的原因，就是看上預售屋可以客變的特性，認為透過預先變更設計，能省下未來變動的費用，讓空間更符合需求。但專家提醒，並不是所有預售屋都能客變，客變也並不保證一定能省錢！信義代銷指出，客變顧名思義就是「客戶變更」，是建設公司提供給客戶的服務之一，法律並無規定其義務，因此不一定每個建商都會提供，且每個建案、建設公司提供的客變服務範圍不盡相同，建議在消費者在購屋前，要先詢問建設公司能否配合客變、以及客變的規範，並確認合約是否有載明，避免後續產生爭議。
另外，許多買房新手誤以為房子還沒蓋好，在客變階段可以隨心所欲變更，省下日後重新裝修的費用，但事實上客變主要節省的是「重新拆除」的費用，若有格局變動、水電插座配置的需求，選擇客變確實可能較划算；但若希望退換建材設備，要注意建商通常是「退料不退工」，比如退掉磁磚，但該做的防水工程還是需要施作，相關工程費用並不會一起退還，且建商通常會統一採購建材設備以量制價，退回的材料費往往低於市價，再加上還得重新購買、施作，反而可能出現「重做花的比退還更多」的狀況。
預售屋客變到底能否省錢，還是取決於購屋者的需求，信義代銷也提醒，一般客變只能變更一次，且室內水區、火區、陽台等有關外觀的部分是無法更動的，建議客變前還是要與建設公司多加溝通，最好能提供詳細的平面規劃圖、隔間尺寸、水電配置圖供雙方確認，並確認好相關費用細項，避免成果與期待有落差。