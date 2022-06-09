4成輕症有長新冠！症狀包山包海　醫：治療只能見招拆招

我是廣告 請繼續往下閱讀
蘇一峰指出，病毒變異，會讓長新冠症狀比例稍微改變，過去病毒株對於肺部侵害力較強，因此過去長新冠心肺後遺症較多，許多人都有肺纖維化等後遺症，但隨著Omicron對肺部侵害能力下降，對腦部神經侵犯能力變強，因此病患可能會有腦霧、記憶力變差、注意力變差，甚至智商減退等狀況。
蘇一峰表示，長新冠不只發生在中重症病人，約有4成輕症痊癒者會有長新冠、中重症更高達7、8成，「長新冠非常常見」，他也透露，台灣許多長新冠患者不一定會至新冠康復門診就診，民眾可能會因為失眠就看神經科、精神科，有咳嗽、喘就會找胸腔科、心臟科，因此利用康復門診就醫人數，推估全國人數長新冠很少，「這樣是會非常失真」。
有部分長新冠患者回到工作崗位上時，因為仍有咳嗽等症狀，遭到他人擔心有傳染疑慮排擠，蘇一峰解釋，「長新冠不代表他有傳染力，只是代表可能身體持續還在發炎，有不舒服症狀，所以才會有長新冠，不代表你還在感染中」，像是呼吸道發炎等問題，都可能會持續有喘或咳嗽，但不代表身體還有病毒會喘染，如果民眾擔心可以定期進行快篩等檢測。
不過蘇一峰提醒，新冠感染平均病毒高峰是在第5日，之後會慢慢下滑，許多人在第7日解隔出關時都仍還有傳染力，快篩驗出陽性也不意外，「因為他真的有病毒」，這就要靠法律與民眾自身道德平衡，法律僅規定要隔離至少7天，但不代表7日後就安全，因此民眾出關後還是要做好自我防護，戴好口罩，避免感染他人。
蘇一峰分享，染疫症狀越嚴重就越容易有長新冠，因此打疫苗可能對於預防長新冠有幫助，最有也有研究發現，打完疫苗仍然會發生長新冠，意即打疫苗不代表不會有長新冠，但可能是唯一方法可以減少長新冠發生，至於有人會透過吃維他命、抗氧化或常去健走、曬太陽、吃呼吸道或腦神經藥物想要減緩長新冠，「可能會有幫忙，不過目前治療證據都不是很強」。
蘇一峰提醒，現在治療長新冠並無特效藥，只能「見招拆招」，針對症狀開力症狀藥物，醫界也尚無太大證據認為哪一個治療法一定有效，如果民眾有長新冠，不要覺得疲倦或是喘就完全不動，固定運動、生活作息正常、盡量少吃炸物、辛辣等容易讓身體發炎的食物，可以減少長新冠持續時間。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。