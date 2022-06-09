先振興再紓困！商總許舒博提五建言　喊話政府加碼500億

新冠肺炎疫情邁入第三年，今年本波更是來的又急又猛，民眾自主「類封城」，各產業所受衝擊比去年三級警戒時期更慘，根據商總調查結果，整體服務業與今年1至3月疫情爆發相比，4、5月平均營收累虧再衰退42.49%，其中以餐飲業衰退57.70%最多，觀光旅遊業衰退54.47%，其他產業衰退41.26%，交通運輸業衰退35.75%，以及批發零售業衰退31.91%。
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許舒博呼籲政府紓困要能務實接地氣，先紓困再振興，否則最後政府、勞資、百姓三輸，就後悔莫及，他提出五建言盼政府重視，首先，至少追加500億預算，以行政院編列的345.6億紓困與振興經費，相較去年企業紓困預算執行就有476.9億，今年產業在持續累虧的情況下，重災產業更多更廣，政府應於疫情高原期間，至少追加紓困預算500億作為受創產業紓困補助用，且應先紓困救命，再推振興救經濟。
第二個建言，許舒博提到，服務業已飽受疫情衝擊邁入第三年，政府除了要持續給予紓困協助外，在艱困事業認定上，比較基期應考量企業累虧情形，制定合理標準，並簡化申請程序，讓受創產業能盡快領到救命錢。
今年各行各業再受疫情衝擊，除了交通部已承諾遊覽車減徵第3季汽燃費外，其餘受創產業如餐飲、旅宿、貨運、汽機車、糕餅、食品流通/製造、攝影等行業，均提出減免或緩徵營業稅之紓困需求，許舒博給出第三個建議，認為財政部應擴大稅務減免，減收受創產業營業稅至少三個月。
疫情延燒至今，世界各國已開始陸續開放國境，以南韓為例，南韓在6月8日起入境免打疫苗免隔離，日本同樣自6月10日起開放外國旅行團入境免篩免隔離。許舒博對此提出第四個建言，表示台灣疫苗覆蓋率已日漸提高，三劑疫苗覆蓋率達六成五以上，且國內確診人數雖高但多為輕症，建議政府盡速鬆綁邊境管制，比照與國內確診密切接觸者，打滿三劑疫苗採陰則免隔離，為產業注入新活水。
許舒博指出，在「與病毒共存」政策下，定期快篩應成為服務業從業人員未來的基本防疫措施，參考國外經驗，英、美、新加坡等國皆有「免費快篩劑寄到府」服務，反觀台灣快篩劑每劑100元至180元不等，對於經常有快篩需求的從業人員，長期下來可謂一筆不小負擔，因此最後一個建言，許舒博希望政府能免費提供快篩試劑，讓第一線服務人員能夠安心上工。