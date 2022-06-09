立委李昆澤視察站東路通車 預計10月底完工開放通行
高雄鐵路地下化完工後，立委李昆澤相當關心高雄車站本體與周圍交通路網的規劃，今（9）日特別前往到站東路與車站地下停車場除關心工程相關進度，希望在10月底開放通行外。也提醒鐵道局要落實防疫措施與施工安全，隨時掌握工程狀況，以求道路能順利開通，完成高雄車站鐵路地下化後，整體工程的最後一塊拼圖。
李昆澤也提到，新車站完工後，加上周圍商圈整體發展下，停車需求會更加踴躍，有鑑於此，他在車站整體規劃中，要求鐵道局必須要設計足夠的停車位置，地下停車場工程預計在2024年7月竣工驗收，未來完工後，將可提供地下兩層的停車空間，總計有汽車604席（含計程車82席）、機車967席停車格，期望能有效舒緩停車壓力。
同時在李昆澤向相關單位爭取經費下，去年3月，因應車站周邊交通需求，站西路臨時路型先行開通，站東路則在中博高架橋拆除後也開始動工，預計在今年9月可陸續完成標誌、標線的劃設，以及景觀布置等工作，再與市府討論通車前驗收等相關程序，有望在10月底開放通行。
李昆澤表示，未來站東路與站西路正式通車後，分別會是北向與南向單行的三線道，希望車流能更加順暢的通行高雄站區。指出，高雄鐵路地下化完成後，經他爭取中央經費，填平地下道、拆除數座陸橋等立體化設施，也打通市區南北向道。
李昆澤也說，高雄車站及周圍交通路網的規劃及施工，除特別感謝鐵道局第一線施工人員的付出，他也認為，一個重大建設的完成需要中央與地方一起努力，也謝謝康裕成、何權峰、鄭孟洳議員在地方長期關心，除了全力爭取經費以外，也認真督促市府在整體計畫與施工進度上都能如期如質的完成。