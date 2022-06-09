水保局辦「採菁打藍」工作營 尋回瀕臨消失菁藍技藝

200年前盛極一時藍染產業，如今已告沒落。為了找回昔日「採菁打藍」記憶，水保局臺北分局攜手基隆傳統文藝農業協會，今日在大菁休閒農場舉辦「菁藍百年歷史•找回傳統打藍記憶」工作營，邀請社區民眾從採收大菁、打藍與製作藍靛、溪邊染布，親自動手體驗傳統「採菁打藍」古法技藝，深入探索瀕臨消失的產業文化。





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水保局臺北分局洪繼懋副分局長表示，藍染體驗活動很普遍，天然染料來自植物「大菁」，也漸漸廣為人知，但親手製作天然染料卻是難得的體驗！基隆市暖暖區大菁休閒農場，多年來，不僅推動染布體驗課程，更默默於當地長期復育大菁，此次在大菁休閒農場舉辦「採菁打藍」工作營，不僅要帶領民眾找回傳統古法技藝，也是綠色旅遊一大亮點。





▲水保局辦「採菁打藍」工作營，邀請社區民眾參與，從體驗古法技藝，尋回瀕臨消失菁藍記憶。（圖／主辦單位提供）

洪繼懋副分局長表示，暖暖得天獨厚，老天賜予潮濕多雨的氣候，適合大菁生長，加上臺灣地層相對年輕，生產的藍碇色澤飽滿，顏色深邃，大受肯定。1830~1870年間，轄區內「菁行」林立，鄰近的平溪、瑞芳一帶種植大菁者亦運送至暖暖，暖暖成為染料集散中心，極為風光。





洪副分局長指出，如今藍染產業雖然沒落，大菁植物仍在，傳統「採菁打藍」的古法技藝，仍可透過體驗活動設計，從採收復育、打藍與製作藍靛、溪邊染布等一連串的工作營活動，帶領遊客深入理解消失的產業文化。





▲此次活動完全復刻先人打藍染布情境，民眾採集大菁後，運回菁葉放置「菁礐」，再進行打藍作業。（圖／主辦單位提供）、

尤為特別的是，先人過去製藍時，需在溪邊鑿刻出染料池「三圓一方」共四座池子，也就是「菁礐」，才能完成藍靛製作。這次活動實施場域，完全復刻先人打藍染布情境。遊客入山採集大菁之後，運回菁葉，並放置到「菁礐」再進行打藍作業、在溪邊漂洗染布，有古風也有古味，讓參與民眾大為驚喜。





洪繼懋副分局長提到，暖暖生態旅遊的先天發展潛力雄厚，加上地方與周邊區域、機構團體動能強，水保局極為看重，因此挹注補助舉辦活動，希望能為地方旅遊發展注入一劑強心針，推動地方設計出更為多元創新的體驗活動，創造地方旅遊風潮。







































