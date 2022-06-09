機車行老闆現身道歉　潑漆撒冥紙5男1女遭移送

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這起機車行老闆對女童家暴案8日在LINE群組及臉書「爆料公社」瘋傳後，引發網友憤怒，影片中在機車行鐵門前，老闆以巴頭或紙管對女童抽打，女童淒厲哭聲引發聯想，還有二段影片則在機車行內「教訓」女兒，老闆或以紙管對女童抽打，或以言語質問等畫面，均引起網友憤怒對機車行肉搜。
桃園警察分局員警在網路巡邏時查出這則疑似家暴案，立即依規定通報社工，轄區埔子派出所員警馬上前往機車行查訪。經瞭解影像中施暴男子與被害人係父女關係，男子是女童繼父，因教育女兒偏差行為時，有過當情事，員警將女童接回分局進行保護並通知社工到場評估，女童父母則配合警方調查說明。
據了解，影片是女童媽媽將這段監視器畫面以LINE轉傳給自己母親，並告知「終於有人可以管教她了」！外婆看到外孫女遭到女婿毆打，沒問清楚原委就把影片轉給親友閱覽，指控女婿竟忍心對外孫女施暴，後來竟傳到臉書上，網友更不聞就底瘋傳，機車行老闆昨天陸續接到同行甚至車友尋質問，才知道事情鬧大了。
女童母親則聲稱，女兒在學校確曾有不當行為，舉例因玩玩具不滿，以腳踢男同學下體，老師有提醒管教並帶她道歉；甚至還教導5歲男童玩刀，結果對方割傷男童案，繼父獲悉後才生氣，持紙管體罰女童。女童繼父凌晨也現身道歉，並向社會大眾承諾會改進對女童的管教方式，不會再發生類似的體罰事件。
針對前往機車行潑漆撒冥紙的正義魔人，桃園警方指出，今（9）日凌晨0時37分左右，發現機車行遭潑漆與撒冥紙，員警立即尾隨攔查湯姓男子駕駛之轎車，並循線通知4男1女共犯到案說明。湯男等人偵訊時避重就輕，事後均坦承有潑漆與撒冥紙等犯行，警方則依毀損、恐嚇等罪嫌移送桃檢偵辦。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110