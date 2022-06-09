南部妹做餐飲月領53K！眾見「瘋狂工時」嚇壞：妳還好嗎
上班族努力工作，為的就是爭取加薪機會，提升日常生活的品質。就有位南部女網友從事餐飲業領著53K月薪，然而「瘋狂工時」曝光卻讓不少網友嚇傻直呼「妳身體還好嗎？」
原PO在論壇Dcard上發文提到「我目前在南部工作，待在餐飲業有9年了，目前薪水53k，看似高薪，但每天工作時間從早上9點至晚上的22點過後，要看當日來客忙不忙碌，備料多不多，反正事情要做完才能下班，一個月內大約有10天都是23點才下班」。
原PO又提到，自己是無法偷懶的人「老闆沒有硬性規定，但我中午只用餐30分鐘就起身工作」，再加上時常缺人，常常一個月休息不到兩天，但也逐漸感到疲憊「想問大家覺得這樣的工作，你們會做嗎？」
誇張的工作時數曝光後也讓不少網友嚇傻留言「太累了吧.....妳身體還好嗎？」、「其實這樣還是很低薪，正常都是工作8小時月休8天，妳現在只是靠工時超級長跟休假超級少在拉薪水而已，感覺去當作業員都還比較好」、「工時換算下來，53000/29/10，時薪才182，而且妳一堆時數早該算成加班了，真的太廉價了」、「工作到生活品質都沒了，都不知道是為了生活才工作，還是為了工作而生活..」。（編輯：潘毅）