國光女神確診飽受7症狀所苦 嚴重昏沉「以為都沒醒來」
「國光女神」蘇心甯曾是La New熊的啦啦隊隊員、高雄小姐冠軍，儘管已經39歲，身材和臉蛋都保養得宜。蘇心甯今（9）日發文透露近日鮮少發文是因為前陣子確診，分享7項症狀之外，也形容前期的昏沉狀態，嚴重到以為自己都沒有醒過來，所以才連報平安的力氣都沒有。
蘇心甯透露這陣子「腦霧感」很重：「好像一直沒有醒過來的感覺，暈眩到連報平安的力氣都沒有，今天是確診後第4天，終於有醒著的感覺了。」由於最近全台學校停課，蘇心甯決定回高雄陪女兒，原以為身體不適是因為生理期，後來直覺「喉嚨痛」沒有如此單純，就決定先自主隔離。
隔離到第3天，蘇心甯發燒到38.7度後就快篩出陽性，於是馬上預約線上看診，症狀包括發燒、喉嚨痛、聲音沙啞、鼻塞、全身無力、暈眩、腦霧感等，坦言最「地獄」的就是喉嚨痛：「喉嚨像刀割般的痛苦，好像喉嚨有很多大大小小的破洞，連吞口水都好燒好痛，我忍痛把三餐吃得很飽很飽。」
蘇心甯最後感謝女兒貼心的照顧：「天天幫我熱中藥、準備餐點和水果放在我房門。」也謝謝親友們的關心和物資，預估距離轉陰應該還有3天需要堅持，喊話自己會好好加油。
※【NOWnews 今日新聞
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