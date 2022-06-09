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長榮海運第六艘！2.4萬TEU新船長彩輪抵台北港

▲長榮海運第六艘全新2.4萬TEU級貨櫃輪「長彩輪」停泊於三星重工巨濟造船廠錨地，準備進行試俥。（圖／長榮海運提供）
▲長榮海運第六艘全新2.4萬TEU級貨櫃輪「長彩輪」停泊於三星重工巨濟造船廠錨地，準備進行試俥。（圖／長榮海運提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-06-09 19:50:30

長榮海運第六艘全新2.4萬TEU級A型貨櫃輪「長彩輪」(EVER ART)於今（9）日清晨首航抵達台北港，在二位引水人的引領及四艘拖船的協助下順利進港，靠泊北六號碼頭，現已投入遠東-歐洲(CEM)航線營運。

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「長彩輪」由韓國三星重工承造，5月19日在巨濟造船廠交船，5月底開始投入長榮的遠東-歐洲(CEM)航線營運。該船日前已靠泊青島、上海、寧波載貨，預計明日從台北港啟航，將依序靠泊鹽田、馬來西亞丹戎帕拉帕斯，航經印度洋、紅海，穿越蘇伊士運河、地中海，預計7月抵達歐洲，靠泊荷蘭鹿特丹、英國費利克斯托、德國漢堡卸貨。

▲長榮海運第六艘！2.4萬TEU新船長彩輪抵台北港
▲長榮海運第六艘全新2.4萬TEU級A型貨櫃輪「長彩輪」(EVER ART)於今（9）日清晨首航抵達台北港。（圖／長榮海運提供）
 「長彩輪」船長400公尺，寬 61.5 公尺，甲板可裝載 24 排貨櫃，設計吃水 14.5 公尺，載重噸約22.5萬噸，可裝載23,992個20呎標準貨櫃（TEU），航行速度可達22.6 節，為全球最大型的貨櫃船之一。
 
長榮表示，「長彩輪」秉持一貫堅持的環保理念，採多項最新的環保及高效節能設計，包括劍形船艏之最佳船型、螺旋槳前後導流裝置，可提高船體整體推進效率，進一步減少碳排，配備脫硫器、空氣密封式艉軸封、電動甲板機械，採減阻型防污漆、新型環保冷媒、裝設生活廢水及貨艙污水暫存櫃以降低汙染。

▲長榮海運第六艘！2.4萬TEU新船長彩輪抵台北港
▲「長彩輪」船長400公尺，寬 61.5 公尺，甲板可裝載 24 排貨櫃，設計吃水 14.5 公尺，載重噸約22.5萬噸，可裝載23,992個20呎標準貨櫃（TEU）。（圖／長榮海運提供）
配合長期營運規劃，長榮已訂造13艘2.4萬TEU級A型貨櫃輪，從2021年開始投入營運，預計在今年底前還有4艘同型新船將竣工交付，其餘3艘自明（2022）年起陸續交船，現有營運船隊計203艘貨櫃船，運能逾153.6萬TEU，至2026年尚有57艘各式新船待交。

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