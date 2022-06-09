「換臉謎片」開庭！小玉出庭狂道歉　5被害人怒視拒原諒

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新北地院今日辯論終結，5位被害者也出庭，要求依法重判、不願和解，受害者之一的高雄市議員黃捷，與其中3人各提起附帶民事求償100萬元，另一名汪姓被害人自認受害情形輕微，只求償10萬元。
小玉開庭時認罪，自稱已反省，並看著庭內5位被害人表示「很誠摯道歉！」，辯護律師則提到，朱男與本案被害人不相識，都只是因為會員的要求，才使用來自對岸的Deep Fake軟體加以剪輯製造，犯罪所得已被檢方查扣900多萬元、電腦主機等也無任何隱藏，希望法官考量朱男「道歉多次」，從輕量刑。
代16位被害人委任出庭的律師林瓊嘉表明，每位被害人各附民求償120萬元，指出，被害人基本尊嚴被踐踏，而被告朱男與莊男「你們的痛，絕對比不上被害人的痛」，因此具體請求將朱男每罪各判刑2年，合併執行12年徒刑，共犯莊男每罪各判刑1年2月，合併執行8年徒刑。
相關判決，法官諭知全案訂於7月21日下午4點宣判。（編輯：林莞茜）
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