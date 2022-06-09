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「換臉謎片」開庭！小玉出庭狂道歉　5被害人怒視拒原諒

▲網紅小玉為「換臉謎片」出庭，庭上向被害人狂道歉。（圖／小玉IG）
▲網紅小玉為「換臉謎片」出庭，庭上向被害人狂道歉。（圖／小玉IG）

編輯中心／綜合報導

2022-06-09 20:08:01

Yuotuber 網紅「小玉」朱玉宸，因製作「換臉A片」不法獲利千萬元，受害人數破百人，被依違反《個人資料保護法》等罪嫌起訴。新北地方法院今（9）日開庭審理，並傳喚受害者到場，表示不願意原諒小玉，並委任律師具體請求重判朱男12年徒刑、共犯莊炘睿8年徒刑。

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全案起於網紅小玉等人，涉嫌從網路下載多位女明星、知名人物照片及影片，並擷取被害人臉部特徵，做出換臉影片素材，再利用DeepFake將其合成到日系女優色情片中，以此吸引大批網友加入會員，並依不同長度的影片收取相應金額，海撈1338萬元。

新北地院今日辯論終結，5位被害者也出庭，要求依法重判、不願和解，受害者之一的高雄市議員黃捷，與其中3人各提起附帶民事求償100萬元，另一名汪姓被害人自認受害情形輕微，只求償10萬元。

小玉開庭時認罪，自稱已反省，並看著庭內5位被害人表示「很誠摯道歉！」，辯護律師則提到，朱男與本案被害人不相識，都只是因為會員的要求，才使用來自對岸的Deep Fake軟體加以剪輯製造，犯罪所得已被檢方查扣900多萬元、電腦主機等也無任何隱藏，希望法官考量朱男「道歉多次」，從輕量刑。

代16位被害人委任出庭的律師林瓊嘉表明，每位被害人各附民求償120萬元，指出，被害人基本尊嚴被踐踏，而被告朱男與莊男「你們的痛，絕對比不上被害人的痛」，因此具體請求將朱男每罪各判刑2年，合併執行12年徒刑，共犯莊男每罪各判刑1年2月，合併執行8年徒刑。

相關判決，法官諭知全案訂於7月21日下午4點宣判。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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