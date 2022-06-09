名家論壇》李兆立／恩恩爸要不到真相　侯友宜鐵漢生銹

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遇到這種悲劇，相信任何一位爸媽都會想問，救護車這麼晚出現的原因是什麼，因此恩恩爸對新北市政府提出了一個很合法、很合理、很基本的要求：
「消失的81分鐘，到底發生了什麼，請政府公布通聯紀錄。」
結果，新北市政府先不斷以「保護個資」為由拒絕提供通聯錄音檔，在外界不斷質疑後，侯市長才改口說，可以讓恩恩爸到新北市消防局聽錄音檔。
沒想到，恩恩爸聽到的所謂「報案當時通聯過程」的錄音檔，其實是「案發後消防局模擬情境」的錄音秀。更沒想到，當這個真相被前消防員揭穿後，新北市政府竟然對吹哨者提告，侯友宜並誓言「捍衛基層消防弟兄尊嚴」。
等一下，吹哨者明明沒說錯，市府到底是在告什麼？吹哨者自己也曾經是新北市消防員，這次站出來為基層說真話，市府卻大動作告他，到底是在捍衛誰的顏面？
更重要的是，侯市長在那邊擺出鐵漢姿態，誓言捍衛基層消防弟兄尊嚴之前，有問過基層消防員的意見嗎？事實上，基層對於這一切有三大困惑：
第一個困惑，明明每天值勤都有錄音檔，為什麼市長就是不願意公布出來，用真相還消防弟兄清白，反而要動員基層用演的「模擬實境」交差？
第二個困惑，前新北消防員明白指出，新北勤務指揮中心的人員都已配備耳麥，就是為了避免彼此干擾，到底哪來的「背景此起彼落的報案聲」？就算是模擬好了，也不符合實際情境啊。
第三個困惑，早在4月14日出事的那套通報機制設立之前，基層消防員就有明確反映過，如果要先經過衛生局指示才能派車，一定會增加延誤風險。請問市府高官們，為何當時沒有把基層的話聽進去，現在出事了，卻拿基層來當擋箭牌？
新北市作為疫情重災區，無論是醫療量能和消防運送的負擔都是非常大的，出錯確實難免。但市府不認錯在先，錄音造假在後，現在被戳破了還一邊告前基層弟兄， 一邊喊要幫基層捍衛尊嚴，真的會讓辛苦的第一線更覺寒心。
侯市長一直以來都以鐵漢形象示人，但這次沒能一肩扛起市政疏失，面對一位爸爸來要真相，卻用演戲帶過，還拿基層墊背，鐵漢形象恐怕要生銹了。
●作者：李兆立／行動時代策略長
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