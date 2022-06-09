COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

名家論壇》李兆立／恩恩爸要不到真相　侯友宜鐵漢生銹

▲新北中和二歲童「恩恩」確診發高燒病逝，新北市長侯友宜竟端出「案發後消防局模擬情境」的錄音秀還對吹哨者提告。（圖／記者陳志仁攝，2022.05.23）
▲新北中和二歲童「恩恩」確診發高燒病逝，新北市長侯友宜竟端出「案發後消防局模擬情境」的錄音秀還對吹哨者提告。（圖／記者陳志仁攝，2022.05.23）

文/李兆立

2022-06-09 20:05:27

一個年輕生命的無辜消逝，召喚得了政治大人們的良心嗎？

我是廣告 請繼續往下閱讀
4月14日，新北中和二歲童「恩恩」確診發高燒，病況危及，恩恩爸當時因確診而被隔離，因此只能透過視訊與妻兒聯繫，中和衛生所電話卻打不通，只好緊急求助1922和119。結果過了81分鐘才等到救護車，恩恩送醫不治。

遇到這種悲劇，相信任何一位爸媽都會想問，救護車這麼晚出現的原因是什麼，因此恩恩爸對新北市政府提出了一個很合法、很合理、很基本的要求：

「消失的81分鐘，到底發生了什麼，請政府公布通聯紀錄。」

結果，新北市政府先不斷以「保護個資」為由拒絕提供通聯錄音檔，在外界不斷質疑後，侯市長才改口說，可以讓恩恩爸到新北市消防局聽錄音檔。

沒想到，恩恩爸聽到的所謂「報案當時通聯過程」的錄音檔，其實是「案發後消防局模擬情境」的錄音秀。更沒想到，當這個真相被前消防員揭穿後，新北市政府竟然對吹哨者提告，侯友宜並誓言「捍衛基層消防弟兄尊嚴」。

等一下，吹哨者明明沒說錯，市府到底是在告什麼？吹哨者自己也曾經是新北市消防員，這次站出來為基層說真話，市府卻大動作告他，到底是在捍衛誰的顏面？

更重要的是，侯市長在那邊擺出鐵漢姿態，誓言捍衛基層消防弟兄尊嚴之前，有問過基層消防員的意見嗎？事實上，基層對於這一切有三大困惑：

第一個困惑，明明每天值勤都有錄音檔，為什麼市長就是不願意公布出來，用真相還消防弟兄清白，反而要動員基層用演的「模擬實境」交差？

第二個困惑，前新北消防員明白指出，新北勤務指揮中心的人員都已配備耳麥，就是為了避免彼此干擾，到底哪來的「背景此起彼落的報案聲」？就算是模擬好了，也不符合實際情境啊。

第三個困惑，早在4月14日出事的那套通報機制設立之前，基層消防員就有明確反映過，如果要先經過衛生局指示才能派車，一定會增加延誤風險。請問市府高官們，為何當時沒有把基層的話聽進去，現在出事了，卻拿基層來當擋箭牌？

新北市作為疫情重災區，無論是醫療量能和消防運送的負擔都是非常大的，出錯確實難免。但市府不認錯在先，錄音造假在後，現在被戳破了還一邊告前基層弟兄， 一邊喊要幫基層捍衛尊嚴，真的會讓辛苦的第一線更覺寒心。

侯市長一直以來都以鐵漢形象示人，但這次沒能一肩扛起市政疏失，面對一位爸爸來要真相，卻用演戲帶過，還拿基層墊背，鐵漢形象恐怕要生銹了。


●作者：李兆立／行動時代策略長

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com

名家論壇》錢震宇／如果陳部長變陳市長

名家論壇》黃創夏／「飢餓戰爭」的威脅，台灣準備好了？

名家論壇》吳崑玉／借問蠢字怎麼寫？

名家論壇》韋安／陳時中還會是綠營台北市長第一人選嗎？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
若解封出國你最想飛哪呢？

若解封出國你最想飛哪呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀