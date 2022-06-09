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司馬庫斯疫情「休園10天」！食宿都暫停　建議旅客別上山

▲新竹縣知名景點司馬庫斯今（9）日在官網公告，6月10至19日共10天，將自主休園。（圖／翻攝司馬庫斯臉書）
▲新竹縣知名景點司馬庫斯今（9）日在官網公告，6月10至19日共10天，將自主休園。（圖／翻攝司馬庫斯臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-06-09 20:27:06

新竹縣知名景點司馬庫斯今（9）日在官網公告，6月10至19日共10天，將自主休園，原因是族人快篩陽性人數增加，包含食、宿、商品販售等相關旅遊服務都不提供，預計6月20日恢復營運。

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根據司馬庫斯官網，6月8日起，族人快篩為陽性人數持續增加，依照政府防疫規定需做居家隔離、自主健康管理，加上部落國小以下有40來位小朋友未打疫苗，家長需在家照顧；造成部落無法正常營運，必需進行「部落自主休園」，部落內民宿與餐廳也將全面進行消毒工作。

因此在6月10至19日共10天將自主休園，無提供食、宿、商品販售等相關旅遊服務，並預計於6月20日（週一）恢復營運，休園期間，若已付訂金可全額退款或延期。

官網也指出，「休園」但沒有「封園」，要進步道是可以，建議旅客朋友暫且不要上山為宜。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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