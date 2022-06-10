COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

M2 MacBook Air真香？達人列「5優點」：選對規格CP值高

▲全新MacBook Air配置 M2晶片讓效能進一步提升，在 Final Cut Pro 等 app 上剪輯影片速度更勝以往。（圖／翻攝官網）
▲全新MacBook Air配置 M2晶片讓效能進一步提升，在 Final Cut Pro 等 app 上剪輯影片速度更勝以往。（圖／翻攝官網）

記者周淑萍/綜合報導

2022-06-10 07:15:00

Apple在WWDC2022 開發者大會中除了發表iOS 16、watchOS 9之外，還有Apple自家的M2晶片，且首款配置M2晶片的裝置有全新設計設計的MacBook Air，以及配置Touch Bar的MacBook Pro，不少人都被新款的MacBook Air給燒到，但真的M2晶片的MacBook Air很香嗎？3C達人Tim哥認為有5點優勢，除了基本的晶片進化帶來的效能提升，還有外型大改變等等，快看來看看Tim哥怎麼說。

我是廣告 請繼續往下閱讀
優點1：M2晶片帶來優異的進化

MacBook Air M2 晶片CPU 速度提升18%、GPU 效能提升最高達 35%神經網路引擎則快達 40%，與最新 10 核心 PC 筆記型電腦晶片相比，M2 晶片的 CPU 在同等功耗下能帶來近2倍的效能。此外，M2 晶片僅需使用1/4的功耗，在同等功耗下帶來比 M1 晶片高出 25% 的繪圖效能。

▲M2 晶片(圖/官方提供)
▲Tim哥認為，M2雖然是最新的晶片，但無法向上挑戰M1 Pro、 M1 Max、M1 Ultra，但如果對比第一代的M1則絕對是大勝。(圖/官方提供)
優點2：首次大規模的外型改變

2008年賈伯斯從牛皮紙袋抽MacBook Air，輕薄的設計震撼世人，但也成為了難以突破的經典，終於在WWDC 2022 有了外型改變，機身不是前薄的楔形設計，而是前後厚度相同，重量更加輕薄，且使用了瀏海螢幕，提高螢幕占比，其中新推出的午夜色、星光色預料都會是果粉首波搶買的機型。

▲MacBook Air M2晶片。（圖／翻攝官網）
▲MacBook Air外型終於在WWDC 2022 有了改變。（圖／翻攝官網）
優點3：MagSafe電腦安全

MagSafe磁吸充電重返MacBook Air，當不小心電源線遭到拉扯也能快速斷開。Tim哥認為一來可以保護電腦，避免勾到電源線而整台電腦被摔落，另外，有專屬的充電埠就不會佔用Thunderbolt，也就不需要另外添購Hub。

▲MacBook Air M2晶片。（圖／翻攝官網）
▲MagSafe磁吸充電重返MacBook Air。（圖／翻攝官網）
優點4：M2晶片記憶體可加到24GB

上一代的M1 MacBook Air記憶體最多加到16GB，Tim哥建議如果有大量影片剪輯需求，記憶體直接加滿到24GB，可以增加使用年限，且大檔高規的影片剪輯會更佳流暢。

▲MacBook Air M2晶片。（圖／翻攝官網）
▲Tim哥建議如果有大量影片剪輯需求，記憶體直接加滿到24GB，可以增加使用年限。（圖／翻攝官網）
第五：挑選對的規格CP值會很高

Tim哥說：「M2雖然是最新的晶片，但無法向上挑戰M1 Pro、 M1 Max、M1 Ultra！」但如果對比第一代的M1則絕對是大勝。M1缺少新一代的媒體引擎，不支援ProRes H.264，還有HEVC格式的硬體加速，剪輯影片上就會有落差，通常規格愈高的晶片會有更多的解碼引擎，需要不需這麼高規還是回歸「需求面」。

至於該選M1或是M2晶片的Air？Tim哥建議先問自己電腦主要是文書編輯、或是影音剪輯的工作型態。如果是輕量的文書作業、逛網拍、追劇等，只需要M1晶片的Air已經綽綽有餘，起跳價為30900元，反觀M2則要來到37900元，有7千元的價差。

但如果有大量影片剪輯需求，請直上 M2 Air，選擇10核心GPU，容量為512GB，記憶體也升級到24GB，還配置35W 雙 USB-C 埠充電器，售價46900元，Tim哥表示：「挑選對的規格CP值會很高！」

▲M2晶片MacBook Air（圖/官方提供）
▲Tim哥認為挑選對的規格CP值會很高。（圖/官方提供）

被手機耽誤的家電商？小米推「梅雨季救星」智慧除濕機

Sony中階防水機Xperia 10 IV　玩水拍照免驚1.3萬有找

全家買咖啡少1動作虧了？免費拿「這1物」　網讚：值了！

只限3天！頂呱呱推「1元呱呱包」　漢堡王買8塊雞塊45元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀