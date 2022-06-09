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PLG／坦言狀態仍非最佳　楊敬敏：用破壞力去幫隊友得分

▲新北國王主將楊敬敏。（圖／葉政勳攝影）
▲新北國王主將楊敬敏。（圖／葉政勳攝影）

記者黃建霖/新北報導

2022-06-09 22:20:132022-06-09 22:21:58

P.League+今(9)日進行新北國王對戰新竹街口攻城獅季後賽的第3戰，團隊傳出34次助攻，最多領先到21分，終場以111:93扳回一城。而主將楊敬敏的復甦，是國王這一場能在主場扳回一城的關鍵。

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這一場比賽國王湯瑪士砍下在聯盟新高的34分，防守端牽制辛巴，也立下大功。楊敬敏23分12助攻，還在末節對方追分時，連得6分幫助球隊鎖定勝局，總算是一吐怨氣。

賽後受訪時，楊敬敏坦言自己前兩戰的發揮不是很理想，這幾天也看了自己比賽的影片，發現在進攻端和隊友沒有太多溝通。「此役開賽就知道對手會給我比較多的防守，因此就是用破壞力幫助隊友得分，效果還不錯。」

「也沒有多想什麼，從數據上就能看出自己的狀況，這一場狀態確實比前兩場好很多，但也沒有說好多少。」楊敬敏說，「我們就是抓到對方的弱點去打，這場至少我能去得分，也能幫助隊友得分。一步一步慢慢來，有些事急不得，我們是沒有明天的球隊，就是一樣一場一場去做好。」

新北國王主帥上一戰結束後直言球隊打得沒有紀律性，本場比賽他們做出調整，也得到很好的效果。「這場比賽我們團隊進攻節奏有找到，透過分享球，不會在第一次空檔出現就直接出手，讓對方防守不斷移動。整場比賽都有堅持這樣做，找到最好的機會。對方換防，我們就更多導球——包括Inside-Out，來得到更好質量的進攻機會。」

這一場回到主場，球迷的加油聲也無形中給了國王眾將更多能量，湯瑪士笑說，「這真的很特別，我從中得到了很多能量，球迷的加油聲超過了自己的期待，希望他們星期六能再度到場，為我們加油。」而楊敬敏則表示，「就像回到家，有球迷加油聲打起來就是特別亢奮。」

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