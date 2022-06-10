寶可夢卡牌強化擴充包「Pokémon GO」 6/17開賣
手機抓寶遊戲《Pokémon GO》與「寶可夢集換式卡牌」聯名合作，推出強化擴充包「Pokémon GO」將在6/17開賣，售價79元，同時官方特別推出繁中版獨家商品「精靈球禮盒 Pokémon GO 紀念球」，紀念球禮盒中除了必封入的特典卡「皮卡丘」，還會從阿羅拉椰蛋樹V、超夢Ｖ、美錄梅塔Ｖ3種寶可夢V特典卡隨機封入一張，還包含了擴充包4包，售價560元。
擴充包「Pokémon GO」收錄的卡牌中，有《Pokémon GO》遊戲風格的寫實卡牌，像是皮卡丘、伊布、鯉魚王、卡比獸等擬真畫面，還有描繪《Pokémon GO》中的遊戲場景的插畫，還有遊戲內非常熟習的寶可補給站也成為卡牌，並且還有「寶可夢VSTAR」、「光輝寶可夢」等特殊卡牌，讓玩家就像是在卡牌上開啟AR模式。
而在遊戲《Pokémon GO》中，則將同步舉行紀念強化擴充包「Pokémon GO」的合作活動，6/16~ 6/30活動期間內，戴著寶可夢集換式卡牌遊戲主題帽子的皮卡丘將會期間限定登場 。還有以「團體戰為主題的超夢V卡牌」對應，傳說的寶可夢超夢將登場傳說團體戰；收錄卡牌中出現的膽小蟲、具甲武者也將在《Pokémon GO》中首次登場。
強化擴充包並將封入《Pokémon GO》可以使用的促銷代碼，在網站中輸入強化擴充包「Pokémon GO」中的促銷代碼，將可隨機獲得各種道具。其他購入活動還包含「Pokémon GO 特典卡 贈禮活動」，自發售日起在銷售店鋪同時購買4包商品，即可獲贈1包特典卡包，特典卡包將從共 5 種卡牌中隨機封入 1 張卡，其中有抱著禮物的妙蛙種子、小火龍、傑尼龜特別式樣卡！