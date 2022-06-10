北頓內茨克保衛戰　烏軍營長：盲目防禦轉為小反攻

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北頓內茨克保衛戰已經成為俄羅斯對烏克蘭戰爭的關鍵戰役，路透社無法查證實際戰況。俄方並未談論庫茲克的說法，僅表示烏軍在北頓內茨克所在的烏東頓巴斯地區（Donbas）損失慘重。
庫茲克告訴國家電視台：「我們逐屋和逐街戰鬥。」他形容，烏軍已從「盲目防禦轉為可以在部分地區小規模反攻」。
「我們昨天作戰順利，我軍發動反擊，在部分地區成功將敵軍擊退一、兩個街區，在其他地區則將敵軍擊退一、兩棟房子。」
庫茲克說，烏克蘭本來希望巷展開始後，俄軍會降低砲擊強度。
他說：「我們對他們實施巷戰的時候，有一段時間奏効，他們的砲兵不知自己置身何處，也不知我們在哪裡。但是現在他們索性亂槍打鳥，將他們自己的軍隊和我們的部隊同時覆蓋在砲火下。」
但是他表示，烏軍「災難性地」缺乏反制俄軍火砲的系統，需要「高科技」或重武器，來對俄軍展開反擊。
庫茲克似乎排除從北頓內茨克撤退到一水之隔的利西昌斯克（Lysychansk）可能性。他說：「我們接獲的命令是固守陣地，我們會守住陣地。」這兩座城巿隔著北頓涅茨河（Siverskyi Donets River）相望。
莫斯科以「非軍事化」和「去納粹化」為由，對鄰國烏克蘭進行「特別軍事行動」，並且否認鎖定平民攻擊。烏克蘭及其盟友則稱，俄軍入侵是無端發動的侵略戰爭。（譯者：何宏儒/核稿：張佑之）1110609