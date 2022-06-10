全家買咖啡少1動作虧了？免費拿「這1物」 網讚：值了！
每天必喝一杯咖啡的學生、上班族，喝膩了一成不變的拿鐵，迎接周末不如給自己一點甜頭。全家超商低調推出「買拿鐵送蜂蜜」的快閃優惠，活動都已快接近尾聲，依然有許多消費者不知道有這項好康，直呼錯過好幾杯虧大了。
有網友在臉書社團分享到超商買咖啡的小確幸，6月14日前到全家超商買大杯以上拿鐵，就送一包蜜蜂工坊的蜂蜜包，可以自己調配甜度變成蜂蜜拿鐵。原PO補充提到，可以主動跟店員提出，「有太多顧客都覺得很甜不想拿，所以員工也很懶得問需不需要了」，買拿鐵送蜂蜜的活動讓其他人大讚「值了！」不過僅限現場購買，不包含App寄杯兌杯，蜂蜜包送完為止。
除了買拿鐵送蜂蜜之外，全家為了幫冰塊杯特大杯款（12元）回歸造勢，同樣是在6月14日前，買FamilyMart Collection蘋果石榴紅茶、芭樂檸檬青茶、檸檬百香綠茶，以及435ml可口可樂任一品項，免費加送冰塊特大杯。
買茶飲送冰塊杯的活動在網路引起熱議，網友留言大推：「可樂真的就是要加冰塊」。還有民眾分享自己很愛喝COMEBUY的芭樂多多，因此好奇買了芭樂檸檬青茶及養樂多自己加，沒想到意外超搭，「這樣一杯才50欸，比手搖便宜，有夠好喝」，不過建議冰塊先加半包就好，否則全部倒進去就會滿出來。
而7-ELEVEN目前加碼推出「買咖啡送環保杯」，6月28日前買CITY系列指定飲品，消費1杯就送1點咖啡電子點數，集滿4點可免費換馬來貘環保永續杯（50元），或是憑1點用19元加購。若是兌換APP寄杯咖啡也會獲得1點，對於天天一杯咖啡的人來說，不用一周就能集滿4點，吸引網友大推：「領個四杯就送一個杯子，我是覺得可以加減用啦」、「累積4杯就換到，很讚」。