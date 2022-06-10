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世衛小組：因缺少中國資料 COVID-19疫情源頭難解

▲世界衛生組織（WHO）表示，針對COVID-19疫情起源的最新調查並無定論，主因缺少來自中國的資料。圖為先前世衛調查小組主席安巴雷克在中國出席調查結果記者會。（圖／美聯社／達志影像）
▲世界衛生組織（WHO）表示，針對COVID-19疫情起源的最新調查並無定論，主因缺少來自中國的資料。圖為先前世衛調查小組主席安巴雷克在中國出席調查結果記者會。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-06-10 09:26:46

（中央社日內瓦9日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天表示，針對COVID-19疫情起源的最新調查並無定論，主因缺少來自中國的資料。這種結果再度打擊了世衛數年來試圖確定疫情源頭的努力。

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路透社報導，世衛專家小組的這份報告指出，當前可取得的所有資料顯示，引發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的新型冠狀病毒可能源自動物，且有可能是蝙蝠。這跟世衛2021年造訪中國後的研究結論類似。

中國在2019年12月通報首批COVID-19病例。缺少來自中國等地的資料，代表不可能準確查出病毒一開始如何傳染給人類。

最新發現可能讓人更加懷疑，未來是否有可能查明這種病毒出現的方式與地點，同時也增強整頓世衛及其公衛緊急事件應對程序的急迫性。

世衛小組預計將公布數份報告，今天公布的是第一份。世衛表示，首份報告也關乎替未來其他疫情擬定更好的溯源方式。

報告並指出，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今年2月兩度向中國政府尋求提供更多資訊。

COVID-19疫情溯源行動已被政治化。科學家則說，要預防未來發生類似的疾病大爆發，確定之前發生了什麼事十分重要。（譯者：楊昭彥）1110610

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