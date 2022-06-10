NBA／堅持要把節目做下去　Green：不想聽就別打開

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「Tatum和Brown一直衝擊內線來瓦解我們的防守，然後通過分球讓其他塞爾提克球員也有出色表現。我認為在對方進攻發起的點上，我們的防守應該做得更好。」Green表示，「G1和G2賽后我們都談過這個問題，但G3的情形又和G1不太一樣。我們需要投入更多力量和對抗來限制他們，不能讓對手太容易進入內線。」
此役Stephen Curry和Klay Thompson發揮出色，但Green坦言自己沒有打出該有的水準，「G3可能是我職業生涯發揮最差的比賽之一，我知道道有人會說：『你看看你的數據，你打得像垃圾』。我誠實地告訴你，我從不用數據的好壞來評價自己的表現，因為數據並不總是如實地反應出比賽情況。我認為自己打得爛，是因為我感覺自己在攻防兩端都沒有展現出影響力。聰明反被聰明誤，說的就是今晚的我。」
Green直言自己太過在意外界的聲音了，上一場之後他就避免被吹技術犯規，反而影響了比賽強度。他做了大部分人希望他做的事，但那和自己在比賽中該打出來的內容相反。也透露來到總冠軍賽其實不存在太多調整，就是看兩隊誰打出更多的強度。
最後談到在季後賽錄製自己的Podcast節目一事，Green對於外界批評不以為然，也強調自己的節目絕不會消失。「每當我離開賽場，回到酒店；在主場時我回到家裡，我就會啟動這個節目。我做好之後，會由別人編輯和上傳，你們會繼續聽到這個節目，就是這樣。」
「我總是聽到人們說：『你不應該做這個節目』。那麼當我回到酒店後，我應該做什麼？我應該睡覺嗎？應該看比賽影片嗎——這個我一定會做的——所以當回到自己的房間後，我究竟應該做什麼？我真的想從你們嘴裡聽到真實的答案，我聽到了那些關於這個節目的雜音。但這個節目哪都不會去，你們一定會繼續看到的。如果你們不想聽，那就別打開，但這個節目就在那裡。」