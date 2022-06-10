全球能源價格飆漲！美國務院特使：俄國賣油收益不跌反升
俄羅斯揮軍烏克蘭之後，美國和歐盟陸續對俄國實施制裁，包含將部分俄羅斯銀行逐出國際金融體系、削減從俄國購買石油和天然能源等等。然而，美國能源安全特使阿莫斯·霍赫斯坦（Amos Hochstein）週四在聽證會上對國會議員表示，由於全球能源價格上漲，抵銷了西方禁運的影響，俄羅斯現在從化石燃料中獲得的收入，可能比入侵烏克蘭前還要多。
根據《路透社》報導，雖然歐美不斷升級對俄羅斯的制裁，試圖打擊俄國能源的全球貿易，但這些措施相對來說也引發全球石油和天然氣價格飆漲，週四布蘭特原油價格就以每桶將近123美元直逼3個月以來的高位。
此外，由於新冠疫情和疫後復甦等因素，消費者對石油需求的增長遠遠高過預期，何況俄國也能以低於其他產地的石油價格，向有意願的買家，如中國和印度等，出售更多貨物，儘管打過了折，但在全球市場價格飆升的情況下，俄國還是可能獲得比戰前更高的相關收入。
國際能源署5月表示，俄羅斯的石油收入自年初以來增長了50%，其中以歐盟在其出口所佔份額最大，但這部分由於歐盟對俄油的禁令預計將在年底全面生效，可能會有所削減。不過印度5月對俄羅斯石油的購買量就比前1個月增加了1倍多，6月預計還會增加。
霍赫斯坦聲稱，他已要求印度官員不要購買太多俄羅斯石油，但被問到是否對印度等國家實施二級制裁的看法時，霍赫斯坦則說，目前最重要的是減少俄羅斯的收入，同時減輕美國國內和盟友因燃料價格飆升受到的影響。