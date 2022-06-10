解決租屋黑市　民眾黨團籲政府推動租屋實價登錄

行政院近日提出300億租金補貼專案，台灣民眾黨立院黨團認為只要租屋黑市不解決，房東不願曝光租屋行為，房客就不敢報稅，補助形同虛設，呼籲政府推動租屋實價登錄，並讓租屋契約適用《消費者保護法》，打破租屋黑市，保障租屋族權益。
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民眾黨立院黨團副總召賴香伶、民眾黨桃園市平鎮區市議員參選人曾姸潔及新北市中和區市議員參選人王如意今（10）日召開「打破租屋黑市，保障青年租屋」記者會」。
賴香伶指出，租屋是消費行為，契約應適用《消保法》，才能強化保障租屋權益。民眾面對租屋糾紛，多以《租賃條例》第16條申請政府免費調處，但實務上曠日廢時且效力有限。依消保處函釋，反覆出租物件者可認定為「企業房東」，出租行為得以《消保法》規範，應該該函釋納入《租賃條例》中，讓房東適用《消保法》罰則。對此內政部次長邱昌嶽僅回覆「會和地政司考慮」，但租屋族要的不是「考慮」，而是實際的作為。
曾姸潔指出，平鎮區是桃園市人口第三多的行政區，人口22萬人，2021年人口成長3%，社宅比例卻是全行政區倒數第二名，平鎮工業區、龍潭園區的就業及就學人口，都需要安定的居所，但興建中社宅卻只有64戶，「桃市府先前表示社宅進度稍慢是因為土地取得困難等因素」，去年卻被商用不動產業者世邦魏理仕揭露，桃園市標售60筆土地、總計177億元，「土地取得困難」令人不解，「社宅不足是否尚有其他阻擾？」
王如意表示，內政部統計2021年上半年空屋約81.29萬宅、占全台約9.13%，其中新北市空屋12.83萬宅、空屋率約7.76%；桃園市空屋近7.75萬宅、空屋率8.92%，全台有那麼多空屋，租金卻一路走高，很多屋主寧願空屋，也不願意降價出租，最主要的原因便是預期房價還會繼續走高，因此若要落實居住正義，應從打壓房價著手。
民眾黨團認為，租屋實價登錄尚未成功，還須將租屋行為納入《消費者保護法》規範，期盼朝野共同努力，弭平承租契約雙方的權利落差，讓租屋市場越來越透明，保障民眾租屋的權益。