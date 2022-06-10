解決租屋黑市　民眾黨團籲政府推動租屋實價登錄

行政院近日提出300億租金補貼專案，台灣民眾黨立院黨團認為只要租屋黑市不解決，房東不願曝光租屋行為，房客就不敢報稅，補助形同虛設，呼籲政府推動租屋實價登錄，並讓租屋契約適用《消費者保護法》，打破租屋黑市，保障租屋族權益。





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民眾黨立院黨團副總召賴香伶、民眾黨桃園市平鎮區市議員參選人曾姸潔及新北市中和區市議員參選人王如意今（10）日召開「打破租屋黑市，保障青年租屋」記者會」。



