台股早盤跌逾210點 權值龍頭股熄火、中小型股強勁
在美國公布5月消費者物價指數（CPI）前夕，市場再度憂心通膨居高不下，美債殖利率續升，使美股昨（9）日四大指數皆墨，跌幅約達2%以上。而亞股今（10）日也疲弱，日韓股市早盤跌約1.5%，而台北股市開盤後大跌210多點，下殺來到16403點，跌幅超過1%。權值股台積電早盤跌12元，來到529元。今日電動車零組件、IC設計等中小型股票相對強勁。
美股道瓊指數9日下跌638.11點，或1.94%，收32272.79點；那斯達克指數下跌332.04點，或2.75%，收11754.23點；標普500指數下跌97.95點，或2.38%，收4017.82點；費城半導體指數下跌81.3點，或2.69%，收2937.8點。
台北股市今日開盤跌39.53點，加權股價指數以16581.81點開出，早盤一度大跌210多點，下殺來到16403點，跌幅超過1%。權值股台積電早盤跌12元，來到529元。其他晶圓代工，如聯電跌1.3%、力積電也跌1.6%。其他重要電子股，如鴻海、友達、群創、和碩、大立光、國巨、旺宏、英業達跌幅1到2%。聯發科則相對抗跌來到盤上，世界先進同樣抗跌在盤上的位置。
而今日盤面焦點仍是電動車零組件族群，精星漲3.5%、聚和漲2%、倉佑、新盛力、建準、聚和、康普漲1%以上。至於部分IC設計也強勁，如聯宇、鑫創飆漲停，合邦漲超過5%，重鵬與迅杰漲3%以上、創意漲逾1%。