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NBA／難抗綠軍大掃把　勇士總冠軍賽禁區得分比例狂降10%

▲金州勇士眾將擊掌慶祝。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士眾將擊掌慶祝。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-06-10 09:46:22

在丟掉了關鍵的G3之後，金州勇士的冠軍之路遭遇到了很大的挑戰，不是因為空泛的歷史紀錄數據。而是在於他們的進攻模式被塞爾提克給完全限制，面對更好的身體天賦，他們無法在禁區取分，只能依賴大量的三分出手換取分數，而手感恐怕不會一直站在他們這裡。

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勇士這一季得到更多新血，加上Kevin Durant的離開，因此他們減少在中距離的出手比例，取而代之的是大量的禁區攻擊，本季他們場均禁區得分佔總得分比例的39.8%，將近4成。

仍然在總冠軍賽面對體型更好、陣容運動能力出色的塞爾提克，這樣的攻擊模式不再管用，他們這3場比賽場均禁區得分比例降到僅剩下29.2%，和前一輪相比少了超過10%。

根據《StatMuse》的數據統計，勇士在總冠軍賽之前，場均禁區得分為47.7分，第一輪平均為44.8分，第二輪為48.7分，西區決賽則高達49.2分，一直是球隊分數來源的保障。

而總冠軍賽至今，勇士卻只能在禁區內場均得到30.7分，被有效的限制住了。除了Jordan Poole、Otto Porter、Kevon Looney這些會在禁區出手的球員進攻狀態不佳之外，Robert Williams的存在可能也是一大原因。

Williams系列賽至今已經送出了10次阻攻，給予勇士在禁區十分大的威脅，灣區球員沒辦法很好的切入取分。綠軍主帥Ime Udoka表示，「R.Williams是個有著非常好的本能的多方面防守球員，我會說他是現代版的NBA中鋒——尺寸偏小、腳步快、能防外線、能防低位，並且能很好的一直保護籃框。他對我們來說是非常大的優勢。」

勇士失去了他們在此前季後賽熟悉的得分模式：禁區得分39.8%—三分球37%—快攻得分10.8%，這三種現代籃球中高效的得分方式，佔了他們約87%得得分比例。

然而在總冠軍中，他禁區得分被限制，不得不在其他方面去補足這些分數。於是球隊大量出手三分，近3戰的三分球得分佔比高達46.7%，但受助攻率僅有67.3%(在此之前季後賽受助攻率高達80%)。另外，中距離得分佔比也提升到了12.1%。

雖然目前球隊在外線的表現還是十分不錯，但沒人能保證Stephen Curry這樣的高檔手感能一直維持下去。而且勇士在半場進攻不能得到贏球的足夠分數，他們在本輪系列賽增加了快攻得分(場均13分)和失誤後轉換得分(19.7分，本季季後賽場軍最高)。簡而言之，他們進攻端得依賴自己的防守和對方當天的手感。

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