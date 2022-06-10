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半導體助攻　今年首季製造業投資、營收雙雙創高

▲經濟部統計處今（10）日公布「2022年第1季製造業投資及營運概況調查報告」，因半導體廠商持續積極擴充產能，製造業第1季國內固定資產增購（不含土地）年增17.8%，金額達4,830億元，創歷年同季新高。（圖／NOWnews資料照片）
▲經濟部統計處今（10）日公布「2022年第1季製造業投資及營運概況調查報告」，因半導體廠商持續積極擴充產能，製造業第1季國內固定資產增購（不含土地）年增17.8%，金額達4,830億元，創歷年同季新高。（圖／NOWnews資料照片）

記者鄭妤安／台北報導

2022-06-10 10:31:18

經濟部統計處今（10）日公布「2022年第1季製造業投資及營運概況調查報告」，因半導體廠商持續積極擴充產能，加上化學材料、金屬製品及機械設備等業者擴建廠房及產線，製造業第1季國內固定資產增購（不含土地）年增17.8%，金額達4,830億元，創歷年同季新高。

經濟部指出，今年第1季製造業營業收入（含海外生產收入）達到8兆3,612億元，季減9.6%，年增15.3%，同樣是歷年同季新高，主因受惠5G、高效能運算及車用電子等新興科技應用持續拓展，以及雲端建置需求熱絡，推動資訊電子產業營收攀升，加以國際原物料價格高檔盤旋，半導體業擴廠需求，帶動石化、鋼鐵、機械等各主要傳統產業營收均呈兩位數正成長。

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依固定資產型態分析，經濟部表示，今年第1季以機械及雜項設備增購占84.6%最多，年增18.3%；其次是房屋及營建工程占14.8%，年增15.5%。

進一步就行業別觀察，經濟部統計說明，電子零組件業第1季固定資產增購3,548億元，占製造業的73.4%，為居各業冠軍，年增23.7%，主要原因是由於半導體業者積極投資先進及成熟製程，加上記憶體及IC載板需求強勁，業者擴充產能所導致。

化學材料業的部分，增購199億元，年增6.1%，同樣是因為半導體業者持續擴產，帶動電子用化學品等供應鏈廠商擴建廠房，以及部分業者因應製程優化增加相關設備支出，加上也有一部分石化廠配合都市發展計畫遷移石化儲槽工程所致。

因終端需求成長，激勵機殼、樞紐等金屬製件廠商購建廠房及增添設備，使得在金屬製品業部分也增購125億元，年增29.3%；而機械設備業，則增購80億元，年增18.3%，主因半導體業者持續投資擴建新廠，帶動半導體設備供應商擴充廠房及產線所致。

此外，電腦電子產品、光學製品業以及基本金屬業則呈現年減的態勢，電腦電子產品及光學製品業，增購122億元，年減1.6%，主因部分業者上年同期擴建廠房及增購設備，比較基期偏高所致；而基本金屬業則增購92億元，年減19.2%，主因上年同期部分鋼鐵廠進行環保改善、產線優化及汰換工程，墊高比較基期所致。
 

▲今（2022）年第1季製造業國內固定資產增購年增17.8%，就行業別觀察，除了電腦電子及光學業、基本金屬業呈年減的態勢，其他皆呈正成長。（圖／經濟部統計處提供）
▲今（2022）年第1季製造業國內固定資產增購年增17.8%，就行業別觀察，除了電腦電子及光學業、基本金屬業呈年減的態勢，其他皆呈正成長。（圖／經濟部統計處提供）

經濟部表示，隨著半導體業者積極擴增資本支出，帶動供應鏈在地投資的群聚效應逐漸顯現，加上投資臺灣方案延長，以及離岸風電建設持續推進，可望維繫我國製造業投資動能。

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