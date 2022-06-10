NBA／Green失去專注力 總冠軍賽在場時勇士防守效率不佳
金州勇士明星大前鋒Draymond Green在總冠軍賽陷入低潮，3場比賽合計得到15分15助攻和15次犯規，而在防守端他也沒能展現太多影響力，在場上時球隊的防守效率比他下場時更糟。
美國數據媒體StatMuse統計了一個數據，當今年總冠軍賽Green上場時，勇士防守效率值為 113.6；反之他在場下時為105.1。這不能直接定義為Green給勇士的防守帶來負面影響，因為他在場時通常面對的是塞爾提克主力。但卻可以說明這位前DPOY並沒能和球隊一起有效限制住對手，而這是他過去幾年一直在努力做的事。
從今年季後賽至今，Green開通自己Podcast節目一事，就遭到外界質疑。不過此前勇士能贏球，因此這些聲音並沒有太大。但在總冠軍賽輸掉第一戰之後，批評聲就如海嘯般湧來。
根據Bleacher Report記者Jake Fischer報導，勇士季後賽對手的教練成員會收聽Green的節目，來收集有用信息。前幾輪的金塊、灰熊和獨行俠都有這麼做，塞爾提克當然也沒有放過這個機會。
勇士需要Green專注在場上，而不是透過社交軟體和其他人打嘴仗。不過Green已經堅持自己會繼續把節目做下去，不會因此就暫時停掉。