全球逾3成對沖基金投資數位資產　比特幣占了近9成

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從報告中可發現，大多數投資數位資產的傳統對沖基金只是試水溫，57%的對沖基金在數位資產中的管理資產總額不到1%。但值得注意的是，有20%的傳統對沖基金，其數位資產佔資產管理規模的5%至50%。另有67%目前已投資於數位資產的傳統對沖基金，計畫在2022年底之前投入更多資金到數位資產領域。
這次接受調查的加密貨幣對沖基金平均管理資產規模從2020年的2340萬美元增加到 2021年的5860萬美元，管理資產中位數從850萬美元快速增加至2450萬美元。從2020年到2021年，管理資產額超過2000萬美元的加密貨幣對沖基金的比例從46%增加到59%。
資誠聯合會計師事務所金融產業服務會計師吳尚燉表示，最近某些加密貨幣的崩盤顯現出數位資產的潛在風險，波動性亦將繼續存在，但數位資產投資市場正趨成熟，隨之而來的不僅是更多專注於加密貨幣的對沖基金及更具規模的資產管理，還有更多傳統基金願意投資加密貨幣市場。
儘管加密貨幣市場波動幅度大，但加密貨幣對沖基金繼續強勁成長。報告中指出，2021年加密貨幣對沖基金的報酬率中位數為63.4%，表現最好的交易策略（按中位數報酬率計算)為「可自由支配的多空並用」，報酬率達199%；其次是「長期多頭」的176%、「量化多頭」 的109%，接著是「量化多空並用」的66% 及「市場中性策略」 (market neutral) 的26%。
不過，多達86%的加密貨幣對沖基金以比特幣（BTC）交易，其次是以太幣(ETH)有81%、Solana（SOL）占56%、Polkadot（DOT）也有53%、Terra（LUNA）占49%、Avalanche (AVAX）亦有47%。
加密貨幣對沖基金也涉及了加密貨幣質押（46%）、加密貨幣貸款（44%）和加密貨幣借款（49%）。加密貨幣對沖基金交易衍生商品的比例也從56%大幅上升至69%。
雖然更多傳統對沖基金投資加密貨幣，尚未投資數位資產的傳統對沖基金經理人數正在減少，從2020年的79%降至2021年的62%，也有近1/3尚未投資數位資產的經理人計畫於後期投資或正在尋求投資標的，但還是有相當多數的經理人躊躇不前，有41%沒有投資加密貨幣的對沖基金經理表示，他們可能在未來3年內仍不會投資，而31%的人表示他們對數位資產充滿好奇，正在等待市場更趨成熟。
面對監管的不確定性是對沖基金的關鍵議題，無論目前是否投資於數位資產，有89%目前投資數位資產的對沖基金經理人和目前不投資加密貨幣的經理人，都把「缺乏監管和稅收制度的明確性」列為最大挑戰。
報告中也提到，專注於加密貨幣的對沖基金，也吸引越來越多的投資人才。2021年平均投資團隊規模從7.6人增加到9.6人，運營和管理也越來越受到關注。2021年將託管人獨立的加密貨幣對沖基金比例從76%增加到82%，91%接受調查的基金都聘請了獨立的會計師，而擁有獨立董事的基金數量也從2020年的38%顯著增加到2021年的51%。
傳統對沖基金經理人指出，必須改善與數位資產管理相關的金融市場基礎建設領域，其中包括審計和會計、風險管理及法規遵循、使用數位資產作為抵押品的能力和基金管理。
吳尚燉表示，當投資需求越來越高，也強化了人們對加密貨幣資產機構和零售商的興趣。除了投資加密貨幣，許多大型傳統資產管理公司開始涉足加密貨幣的投資領域，開展試點工作，並計畫推出相關產品，這將有助於加速加密貨幣市場制度化，隨著加密貨幣市場日漸成熟，監管和金融市場基礎建設亦將持續改善。鑑於近期市場發展，也聽到投資者對於透明度和信任的需求越來越強大，加密貨幣市場必須強化透明度，以取得投資人的信任。