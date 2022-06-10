路邊救奶貓遇「終極大贈送」！人類嚇傻後笑出來：我完了
美國田納西州一名男子結束農場工作，驅車前往靶場進行休閒活動，在路邊看到一隻孤單的小奶貓，他立即下車救援，豈料他正在觀察眼前的這隻奶貓時，旁邊的草叢卻傳出大量「唰唰唰」的腳步聲，不一會兒，男子眼前竟聚集了一隊小貓軍團。
男子8日時行駛在自家農場通往靶場的路途，突然在路邊看見一隻孤苦無依的小貓，想到妻子曾提及在農場中飼養貓的願望，於是毫不猶豫下車援救，小貓見到也主動靠近，當他正仔細端詳貓咪的狀況時，一旁草叢竟接連竄出好幾隻貓，數量不下十隻，這讓她嚇得不停大叫：「天啊！我的媽！！我不能帶走這全部吧！」
驚訝歸驚訝，男子還是認分地將這13隻小貓通通帶回，因他本身在當地頗有知名度，相信很快也能幫這群小小「伏擊兵」找到未來的家。有網友敲碗：「我想看他在牠們都在車裡發瘋，人類試圖開車的續集。」，不少人附和「這就是我的想法。後座上放著十幾隻小貓，你怎麼開車？」，於是男子接著貼出小貓們上車後的情景，表示：「我跟不上牠們，因為當我扔一隻進去，另外兩隻就會跳出來。所以我不得不關緊門、窗，然後從縫縫把牠們塞進車裡。影片實際上是個難得的平和畫面。然後我一回到家就把牠們拿出來了！」
網友回覆「男：『哇，是小貓』；其他12隻小貓：『你現在是我們的媽媽了！我們愛你！』」、「12隻小貓：『去看看他人好不好』；偵察小貓：『他沒有兇我，可以衝！』」、「那些小貓一直在練習這種戰鬥訓練哈哈」、「當男人把小貓帶回家給妻子：『我不確定你想要哪一個，所以我都帶來了』」。（編輯：李惠婷）