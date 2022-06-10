臍帶繞頸寶寶好危險？婦產科名醫：只有「這狀況」要注意
禾馨診所婦產科醫師林思宏昨晚（6/9）在臉書貼文，分享一名剛出生的寶寶竟然臍帶繞頸5圈順產，打破自己之前接生繞頸4圈的紀錄，網友紛紛驚呼這個寶寶是「真正的天選之人」。其實胎兒臍帶繞頸的狀況在臨床上相當常見，林口長庚醫院婦產部教授主治醫師鄭博仁指出，曾見過臍帶繞頸6到7圈都有，隨著胎兒活動的狀況及臍帶的長度不同狀況很多見，媽媽們其實不用過度擔心，對胎兒來說其實並沒有太大的危險。唯一要注意的狀況是媽媽懷著多胞胎且在單一羊膜的時候，因為寶寶們在媽媽肚子裡面活動，可能造成臍帶打死結，進而影響了臍帶血流導致胎死腹中，這屬於高危險妊娠，必須密切觀察並由醫師判斷處理。
鄭博仁指出，由於胎兒在媽媽腹中是動態漂浮的，會不斷做出很多動作，加上臍帶長度很長，懷孕過程中經常會出現臍帶纏繞在四肢、身體或頸部的狀況，有時候自然就會解開，很多媽媽會誤以為繞頸會導致胎兒窒息，其實寶寶在出生之前，無論是呼吸、消化、代謝都靠臍帶血流供應，在出生後吐出第一口氣之前，都不會有窒息的危險，即便臍帶繞頸很多圈，出生後醫生解開就好，就不會有太大的安全疑慮。
鄭博仁說，正因為安全性疑慮不大，因此包括國際超音波醫學會、美國婦產科醫學會等單位，都不建議醫師在懷孕後期產檢時提示有臍帶繞頸的狀況，「甚至連看都不要看，因為意義真的不大，反而會嚇壞媽媽們」。真的因為臍帶打死結影響到血流輸送的案例微乎其微，唯一比較注意的是多胞胎單一羊膜的狀況，因為寶寶活動時互相影響，才有可能導致臍帶打死結，這種情況屬於高危險妊娠，在懷孕最後階段要每週產檢觀察，由醫師做專業的處理判斷，但絕大多數的媽媽，其實真的不用太擔心。