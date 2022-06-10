每頃理賠1.8萬！1期水稻收入基本型保險 投保延長至24日
農委會自今年第1期作開辦水稻收入保險，迄今已投保19.4萬件、投保面積超過13.2萬公頃，投保率達86%，農委會再延長基本型保險投保期間至本月24日，請農民務必把握時間。
水稻收入保險分為「基本型」及「加強型」，農委會說明，其中「基本型」之保險費由農委會全額補助，理賠基準為各鄉（鎮、市、區）產量減產超過2成，每公頃可獲理賠1.8萬元。至於產量減產原因，除天然災害如颱風、豪雨等造成損失外，亦包括疫病、蟲害等因素都在本保險保障範圍。
根據農委會統計，自今年第1期作開辦水稻收入保險，迄今已投保19.4萬件、投保面積超過13.2萬公頃，投保率達86%，但陸續有農民反映，因農忙未能於投保期間完成投保，因此將基本型保險投保期間延長至6月24日止，請農民務必把握時間向種植所在地農會投保，以維權益。
農委會表示，只要是實際從事稻作農民，均可投保水稻收入保險，尤其是基本型保險農民無須繳納保險費，完成投保程序即可獲得保險保障，請尚未投保農民把握時間投保，又考量各地種植收成期間不同，農民如已收割完成，仍可檢附申報種稻單據或切結書，證明一期稻作有實際種稻事實辦理投保手續。