榨乾後不理？斯里蘭卡墜入一帶一路陷阱　中國：自主努力

我是廣告 請繼續往下閱讀
拉賈帕克薩指出，「我不知自己是對或錯，但中國連對巴基斯坦的關注都有所下降，這顯示他們對這邊的興趣已不像以前。」拉賈帕克薩強調，斯里蘭卡無法使用中國15億美元的信貸額度，中方對10億美元的貸款申請也遲遲不回覆。
對此，中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上，就拉賈帕克薩稱中方未答覆斯里蘭卡10億美元貸款申請表示，作為傳統友好鄰邦，中國一直在「力所能及」的範圍為斯里蘭卡經濟社會發展提供幫助，斯里蘭卡宣布終止償付外債後，中方金融機構即主動和斯方協商，希望斯方同中方積極對接。
趙立堅稱，中國願與相關國家和國際組織金融機構一起，繼續為斯里蘭卡應對當前困難、緩解債務負擔實現可持續發展發揮積極作用，同時相信斯方會做出「自主努力」，維護外方投融資夥伴的正當權益，維護本國投融資環境的穩定與信譽。
斯里蘭卡爆發前所未有的外匯短缺，包括糧食、燃料以及醫療用品等重要供應不足，使得這個2200萬人口的國家陷入嚴重困境。經濟危機促使民眾大規模罷工、發動反政府示威，斯國總統更早在4月1日就宣布國家進入緊急狀態，賦予安全部隊更大權力，但動亂並未因此平息。
根據《法新社》報導，中國是斯里蘭卡最大的雙邊貸放者。今年1月，斯里蘭卡方面就已向中國方面尋求債務重整。
但斯里蘭卡私人銀行近期傳出，斯國不能輕易動用中國現金來支付急需的食品、燃料及藥品，也無法拿來償還到期外債。
《日經亞洲》指出，先前下台的斯國前總理馬辛達（Mahinda Rajapaksa）在2010至2015年間持續採取親中政策，中國協助推動各項基建，從新港口到機場、高速公路等等，並在一帶一路項目上，計畫在可倫坡海岸附近的填海建設一個現代商業中心，已掌握其戰略性印度洋資源，但也同時讓斯里蘭卡背上了無法償還的巨債而面臨破產。