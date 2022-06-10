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榨乾後不理？斯里蘭卡墜入一帶一路陷阱　中國：自主努力

▲斯里蘭卡掉入中國債務陷阱，經濟崩塌，民不聊生。（圖／美聯社／達志影像）
▲斯里蘭卡掉入中國債務陷阱，經濟崩塌，民不聊生。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-06-10 10:48:30

印度外海島國斯里蘭卡過去以觀光業做為主要經濟來源，卻因為新冠肺炎疫情重挫，近來面臨嚴重經濟危機，再加上墜入中國「一帶一路」計畫債務陷阱，為國家經濟狀況再度蒙上一層陰影。斯國總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）近日表示，中國不准斯國動用15億美元信貸協議，也不核准10億美元貸款申請，且中國正在將重心轉往東南亞和非洲，對於南亞國家的關注度有所減弱。

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《彭博社》報導指出，拉賈帕克薩6日時在首都可倫坡（Colombo）接受訪問時表示，中國已把戰略重心轉移至東南亞，「他們（中國）在菲律賓、越南和柬埔寨那個地區，還有非洲，見到有更大的戰略利益。」

拉賈帕克薩指出，「我不知自己是對或錯，但中國連對巴基斯坦的關注都有所下降，這顯示他們對這邊的興趣已不像以前。」拉賈帕克薩強調，斯里蘭卡無法使用中國15億美元的信貸額度，中方對10億美元的貸款申請也遲遲不回覆。

對此，中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上，就拉賈帕克薩稱中方未答覆斯里蘭卡10億美元貸款申請表示，作為傳統友好鄰邦，中國一直在「力所能及」的範圍為斯里蘭卡經濟社會發展提供幫助，斯里蘭卡宣布終止償付外債後，中方金融機構即主動和斯方協商，希望斯方同中方積極對接。

趙立堅稱，中國願與相關國家和國際組織金融機構一起，繼續為斯里蘭卡應對當前困難、緩解債務負擔實現可持續發展發揮積極作用，同時相信斯方會做出「自主努力」，維護外方投融資夥伴的正當權益，維護本國投融資環境的穩定與信譽。

▲中國外交部發言人趙立堅14日回應有關烏克蘭危機、美國指控以及台灣遭俄國列不友善名單等問題。（圖／翻攝自中國外交部官網）
▲中國外交部發言人趙立堅針對斯里蘭卡指控「轉向」，表示斯國會自主努力度過經濟危機。（圖／翻攝自中國外交部官網）
斯里蘭卡爆發前所未有的外匯短缺，包括糧食、燃料以及醫療用品等重要供應不足，使得這個2200萬人口的國家陷入嚴重困境。經濟危機促使民眾大規模罷工、發動反政府示威，斯國總統更早在4月1日就宣布國家進入緊急狀態，賦予安全部隊更大權力，但動亂並未因此平息。

根據《法新社》報導，中國是斯里蘭卡最大的雙邊貸放者。今年1月，斯里蘭卡方面就已向中國方面尋求債務重整。

但斯里蘭卡私人銀行近期傳出，斯國不能輕易動用中國現金來支付急需的食品、燃料及藥品，也無法拿來償還到期外債。

《日經亞洲》指出，先前下台的斯國前總理馬辛達（Mahinda Rajapaksa）在2010至2015年間持續採取親中政策，中國協助推動各項基建，從新港口到機場、高速公路等等，並在一帶一路項目上，計畫在可倫坡海岸附近的填海建設一個現代商業中心，已掌握其戰略性印度洋資源，但也同時讓斯里蘭卡背上了無法償還的巨債而面臨破產。

▲位於斯里蘭卡的拉賈帕克薩機場建造時獲中國2億美元貸款，但機場門可羅雀，甚至一度連電費都付不起。圖為機場啟用時的歡迎式。（圖／美聯社／達志影像）
▲位於斯里蘭卡的拉賈帕克薩機場建造時獲中國2億美元貸款，但機場門可羅雀，甚至一度連電費都付不起。圖為機場啟用時的歡迎式。（圖／美聯社／達志影像）

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